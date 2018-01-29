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المسرحي المصري محمد صبحي ينال جائزة الشارقة
الاثنين 29 يناير 2018 - 17:55
فاز الفنان المصري محمد صبحي بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي. وأعلنت أدارة الجائزة أنها "منحت صبحي لقب دورتها الثانية عشرة 2018 تقديراً لتجربته الإبداعية الثرية، ولدوره في تطوير وإغناء الحركة المسرحية العربيّة خلال أكثر من أربعة عقود".
و تأسست الجائزة عام2007، وتقدمها الشارقة سنويا لمبدعي المسرح العربي المميزين. بينما فاز بدورة العام الماضي الممثل المسرحي الكويتي إبراهيم الصلال "تقديرا لمسيرته الإبداعية التي امتدت لستة عقود"، وفق المنظمين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - citizen الاثنين 29 يناير 2018 - 20:26
هنيئا للآستاذ الكبير, من خيرة ما انجبت مسارح العرب ثقافة اداء بلاغة و تمكن كبير من فنون التواصل. تحيه للفنان القدير.
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