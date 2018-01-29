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الرئيسية | خارج الحدود | المسرحي المصري محمد صبحي ينال جائزة الشارقة

المسرحي المصري محمد صبحي ينال جائزة الشارقة

المسرحي المصري محمد صبحي ينال جائزة الشارقة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 29 يناير 2018 - 17:55

فاز الفنان المصري محمد صبحي بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي. وأعلنت أدارة الجائزة أنها "منحت صبحي لقب دورتها الثانية عشرة 2018 تقديراً لتجربته الإبداعية الثرية، ولدوره في تطوير وإغناء الحركة المسرحية العربيّة خلال أكثر من أربعة عقود".

و تأسست الجائزة عام2007، وتقدمها الشارقة سنويا لمبدعي المسرح العربي المميزين. بينما فاز بدورة العام الماضي الممثل المسرحي الكويتي إبراهيم الصلال "تقديرا لمسيرته الإبداعية التي امتدت لستة عقود"، وفق المنظمين.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - TATA الاثنين 29 يناير 2018 - 20:06
احسن دور اسند اليه هو الثعلب مسلسل متقن.
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-2
2 - citizen الاثنين 29 يناير 2018 - 20:26
هنيئا للآستاذ الكبير, من خيرة ما انجبت مسارح العرب ثقافة اداء بلاغة و تمكن كبير من فنون التواصل. تحيه للفنان القدير.
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