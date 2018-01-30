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كُتّاب وآراء
الكرملين: الاحتجاجات لا تشكل تهديدا لسلطة بوتين
أكد الكرملين أن الاحتجاجات مثل تلك التي دعا إليها المعارض أليكسي نافالني، في عدد من المدن الروسية، لا تشكل أي تهديد على القيادة المطلقة للرئيس فلاديمير بوتين.
وأجاب متحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بـ"لا قاطعة "حينما سألته الصحافة حول ما إذا كانت تشكل الاحتجاجات التي لها دعا نافالني تهديدا سياسيا لبوتين، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس المقبل.
وأكد بيسكوف أنه "من الصعب التشكيك في أن بوتين هو القائد المطلق بالنسبة للرأي العام الذي يصعب على أحد التنافس أمامه في تلك المرحلة الصعبة". وعن الحشود المعارضة شدد بيسكوف على "أهمية احترام الشرعية وضمان الأمن والنظام العام".
واعتقل نحو 350 شخصا في عدد من المدن الروسية بسبب التحريض أو المشاركة في مظاهرات لدعم مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس فلاديمير بوتين لإعادة انتخابه، وفقا لبيانات موقع "OVD-Info".