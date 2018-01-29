تقرير: نائب مدير "إف.بي.آي" ينهي مهامه بأمريكا

هسبريس ـ رويترز

ذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز"، اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن أندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI"، الذي انتقده الرئيس دونالد ترامب، تنحى من منصبه قبل أسابيع من موعد تقاعده المتوقع.

وقالت "إن.بي.سي" إنه "كان من المتوقع أن يترك مكابي الوكالة الاتحادية لإنفاذ القانون في مارس، لكنه سيكون في عطلة حتى موعد تقاعده".. ولم يرد متحدثون باسم مكتب التحقيقات الاتحادي على طلب للتعليق أرسلته القناة.