24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/01/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:24
|12:45
|15:34
|17:59
|19:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- في الجلجثة..
- المملكة و"تأنيث العدول" .. 800 منصب للتباري بين الرجال والنساء
- بوابة إلكترونية تسهل خدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
- تقرير: نائب مدير "إف.بي.آي" ينهي مهامه بأمريكا
- رياح قوية تخلف خسائر في "جهة فاس ـ مكناس"
المستشرق "هوفمان" في قلب معركة استشراقية ألمانية ألمانية (5.00)
"تيدرت لحنّة" مسلسل أمازيغي ينبش في مآسي "تزويج القاصرات" (5.00)
- أمزازي يدشن ولايته بمنع استخدام الهواتف داخل الأقسام بالمدارس - (103)
- تفاصيل 5 أسباب تُرجح كفّة ملف المغرب لتَنظيم "مونديال 2026" - (95)
- خبير: استئناف المفاوضات مع البوليساريو تفريط للمغرب بالصحراء - (82)
- أخنوش: "الأحرار" ليس دكانا .. وعواقب اللعب بالنار بكلميم وخيمة - (73)
- التطرف التَّعـْريبي\التَّمْـزِيغي - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تقرير: نائب مدير "إف.بي.آي" ينهي مهامه بأمريكا
الاثنين 29 يناير 2018 - 19:05
ذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز"، اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن أندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI"، الذي انتقده الرئيس دونالد ترامب، تنحى من منصبه قبل أسابيع من موعد تقاعده المتوقع.
وقالت "إن.بي.سي" إنه "كان من المتوقع أن يترك مكابي الوكالة الاتحادية لإنفاذ القانون في مارس، لكنه سيكون في عطلة حتى موعد تقاعده".. ولم يرد متحدثون باسم مكتب التحقيقات الاتحادي على طلب للتعليق أرسلته القناة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - شوف تشوف الاثنين 29 يناير 2018 - 20:30
واش حنا قد هاد الناس ومالنا على هاد أندرو مكابي نائب مدير التحقيقات الإتحادي FBI يستقل ولا يتبيطل وحنا مالنا والمشكل ديالو مع دونالد ترومب واش دخلنا فيهم ويتقاعد ولا يسافر شغلهم هداك دابا هاد مكابي وترومب ديالو فراسهم الطريق مقطوعة فالمغرب والناس ماتت بالثلج بين لجبال والطرق منعدمة وليست مقطوعة ويعانون العزلة وكأنهم ضحايا إعصار هارڤي أو إيرما مشردون بدون سبب بل يعاقبون من قساوة الطبيعة وتجاهلهم من سياسة الحكومة وجمعية الحاج عبد الله .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1