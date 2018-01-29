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الرئيسية | خارج الحدود | تقرير: نائب مدير "إف.بي.آي" ينهي مهامه بأمريكا

تقرير: نائب مدير "إف.بي.آي" ينهي مهامه بأمريكا

تقرير: نائب مدير "إف.بي.آي" ينهي مهامه بأمريكا
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 29 يناير 2018 - 19:05

ذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز"، اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن أندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI"، الذي انتقده الرئيس دونالد ترامب، تنحى من منصبه قبل أسابيع من موعد تقاعده المتوقع.

وقالت "إن.بي.سي" إنه "كان من المتوقع أن يترك مكابي الوكالة الاتحادية لإنفاذ القانون في مارس، لكنه سيكون في عطلة حتى موعد تقاعده".. ولم يرد متحدثون باسم مكتب التحقيقات الاتحادي على طلب للتعليق أرسلته القناة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - شوف تشوف الاثنين 29 يناير 2018 - 20:30
واش حنا قد هاد الناس ومالنا على هاد أندرو مكابي نائب مدير التحقيقات الإتحادي FBI يستقل ولا يتبيطل وحنا مالنا والمشكل ديالو مع دونالد ترومب واش دخلنا فيهم ويتقاعد ولا يسافر شغلهم هداك دابا هاد مكابي وترومب ديالو فراسهم الطريق مقطوعة فالمغرب والناس ماتت بالثلج بين لجبال والطرق منعدمة وليست مقطوعة ويعانون العزلة وكأنهم ضحايا إعصار هارڤي أو إيرما مشردون بدون سبب بل يعاقبون من قساوة الطبيعة وتجاهلهم من سياسة الحكومة وجمعية الحاج عبد الله .
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