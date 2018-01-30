24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2312:4615:3518:0019:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. رصيف الصحافة: قضاء هولندا يعيد فتح ملف شعو المطلوب في الرباط (5.00)

  2. تراكم الثلوج يهدد بانهيار المنازل الطينية في تونفيت بإقليم ميدلت (5.00)

  3. الثلوج تكسو ورزازات (5.00)

  4. المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي (5.00)

  5. السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترودو يدعو الكنديين إلى مواجهة مدّ الإسلاموفوبيا

ترودو يدعو الكنديين إلى مواجهة مدّ الإسلاموفوبيا

ترودو يدعو الكنديين إلى مواجهة مدّ الإسلاموفوبيا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 19:42

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، مواطنيه إلى مواجهة العنصرية وظاهرة الخوف من الإسلام، أو ما يعرف بـ "الإسلاموفوبيا". وجاء ذلك في الذكرى الأولى لمقتل 6 مسلمين في هجوم استهدف مسجدا في مدينة كيبك، في 2017.

صحيفة "ناشيونال بوست" المحلية نقلت عن ترودو قوله، في كلمة ألقاها بالبرلمان، إن "جرائم الكراهية والعنصرية أصبحت أمرًا مألوفاً وتقابل بالتسامح أحيانًا". وأضاف أنه "لم يكن ينبغي أبدًا أن نصل إلى هذه النقطة".

وأوضح أنه "لا يمكننا انتظار وقوع جرائم ومجازر حتى ندين أعمال العنصرية التي تقع بشكل يومي في كندا". وتابع: "نحن مدينون لأرواح الضحايا برفع صوتنا والوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها".

وفي 29 يناير 2017 اقتحم رجل مسجدا في حي سكني بكيبك، بعد صلاة العشاء، وفتح النار على المصلين. وأسفر الاعتداء عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 بعاهات مستديمة، في واحدة من أسوأ الهجمات على مسجد في الغرب.

وفي أعقاب الاعتداء تجمع الآلاف، بمن فيهم ترودو، في كيبيك للتعبير عن دعمهم للمسلمين في البلاد.

وفي أكتوبر الماضي، وجهت السلطات القضائية الكندية إلى ألكسندر بيسونيت، المشتبه بارتكابه الجريمة، لائحة اتهام بقتل 6 ومحاولة قتل 35 آخرين. ومن المقرر أن تبدأ جلسات محاكمة المتهم أواخر مارس 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعيد الهاشمي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 19:51
رجل نادر وذو مروءة وواقعي،أخشى عليه من الصهاينة أن يغتالوه كما اغتالوا من قبل رئيس وزراء السويد الأسبق حين خصص عاما كاملا لأنشطة تعرف بالإسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - moha o'trente الثلاثاء 30 يناير 2018 - 19:57
Au lieu de combattre l'islamophobie chez les autres combattez l'injustice sociale dans vos pays et exigez le partage des richesses équitablement , émigrer ailleurs pour subvenir à ses besoins et laisser les voleurs dépouiller les richesses du pays est une lâcheté
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - moha الثلاثاء 30 يناير 2018 - 19:59
كل انسان بعمله ولافرق بين الناس الا بالتقوى ...والجهاد اليوم هو في الاعمال الخيرة والعلم ...وكل من يدعو للقتل باسم الدين فهو ارهابي وجب التصدي له...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - RALEUR الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:06
من يوم ما زارت مارين لوبين كندا وحرضت الكنديين على المسلمين، تغير الحال وبدأت ظاهرة الإسلاموفوبيا تظهر كما هو الشأن في فرنسا٠ وقد أفهمتها السلطات الكندية أن الجميع متعايش ولا دخل لها فرجعت خائبة الى بلدها٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.