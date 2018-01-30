ترودو يدعو الكنديين إلى مواجهة مدّ الإسلاموفوبيا

هسبريس - متابعة

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، مواطنيه إلى مواجهة العنصرية وظاهرة الخوف من الإسلام، أو ما يعرف بـ "الإسلاموفوبيا". وجاء ذلك في الذكرى الأولى لمقتل 6 مسلمين في هجوم استهدف مسجدا في مدينة كيبك، في 2017.

صحيفة "ناشيونال بوست" المحلية نقلت عن ترودو قوله، في كلمة ألقاها بالبرلمان، إن "جرائم الكراهية والعنصرية أصبحت أمرًا مألوفاً وتقابل بالتسامح أحيانًا". وأضاف أنه "لم يكن ينبغي أبدًا أن نصل إلى هذه النقطة".

وأوضح أنه "لا يمكننا انتظار وقوع جرائم ومجازر حتى ندين أعمال العنصرية التي تقع بشكل يومي في كندا". وتابع: "نحن مدينون لأرواح الضحايا برفع صوتنا والوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها".

وفي 29 يناير 2017 اقتحم رجل مسجدا في حي سكني بكيبك، بعد صلاة العشاء، وفتح النار على المصلين. وأسفر الاعتداء عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 بعاهات مستديمة، في واحدة من أسوأ الهجمات على مسجد في الغرب.

وفي أعقاب الاعتداء تجمع الآلاف، بمن فيهم ترودو، في كيبيك للتعبير عن دعمهم للمسلمين في البلاد.

وفي أكتوبر الماضي، وجهت السلطات القضائية الكندية إلى ألكسندر بيسونيت، المشتبه بارتكابه الجريمة، لائحة اتهام بقتل 6 ومحاولة قتل 35 آخرين. ومن المقرر أن تبدأ جلسات محاكمة المتهم أواخر مارس 2018.