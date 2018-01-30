السلطات الإثيوبية تسقط تهم 598 سجينا سياسيا

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط التهم عن 598 من المشتبه بهم من السجناء السياسيين في اقليم أمهرا شمال البلاد، ما يمهد لاطلاق سراحهم.

ونقلت اذاعة "فانا" المحلّية، والمقرّبة من الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن النائب العام الإثيوبي غيتاتشو أمباي أن "598 شخصا سيتم الإفراج عنهم، لاحقا، عقب اعطائهم دورات تأهيلي" لادماجهم في المجتمع من جديد".

وذكرت الاذاعة ان هذه الخطوة تأتي في اطار القرارات التي اتخذها الائتلاف الحاكم في اثيوبيا "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية"، بالعفو عن السجناء السياسيين، من أجل بناء توافق وطني في البلاد.

ولا يوجد تقدير رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة، في مناطق بإقليمي "الأمهرا" و"أوروميا" منذ أغسطس 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بتهميش الاقليم وإقصائه سياسيا، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكانت إثيوبيا قد اطلقت سراح سجناء سياسيين في مطلع ينايرالحالي بينهم رئيس حزب "مؤتمر الأرومو" الاتحادي المعارض، ميريرا جودينا، الذي اعتقل في 2016، .كما اصدرت حكومة اقليم أوروميا الاسبوع الماضي عفوا عن أكثر من ألفي معتقل، كانوا قد سجنوا لتورطهم في احتجاجات اتسمت بالعنف في إقليم أوروميا بإثيوبيا في عامي 2015 و2016

وتعد الخطوة هي الأحدث في سلسلة من عمليات العفو خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما تاتي في إطار تعهد حكومي بالعفو عن السجناء السياسيين.