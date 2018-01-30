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برلمان كتالونيا يؤجل جلسة انتخاب زعيم الإقليم

برلمان كتالونيا يؤجل جلسة انتخاب زعيم الإقليم
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 17:35

أجل البرلمان الكتالوني جلسة كانت مقررة، اليوم الثلاثاء، لاختيار زعيم جديد للإقليم، وفقا لما أعلنه رئيس البرلمان روجر تورينت .

ويأتي تأجيل الجلسة في ظل غياب المرشح الوحيد، وهو الزعيم السابق كارلس بوجديمون ، الذي عزلته الحكومة المركزية في مدريد من منصبه في أكتوبر الماضي بعد أن قاد محاولة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.

وفر بوجديمون إلى بلجيكا في منفى اختياري، ويواجه الاعتقال حال العودة إلى إسبانيا بتهم "إثارة الفتنة والتمرد" بسبب ضلوعه في حركة الانفصال.

ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن انتخابه مجددا لتولي المنصب بدون عودته شخصيا لحضور الجلسة في البرلمان الكتالوني وسط برشلونة. بينما لم يعلن البرلمان عن موعد جديد لعقد جلسة اختيار رئيس جهة كتالونيا ذات الحكم الذاتي.

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