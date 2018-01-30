السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات"

هسبريس - متابعة

أعلن النائب العام السعودي اليوم الثلاثاء التحفظ على 56 شخصاً من إجمالي 381 كان تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت في نوفمبر الماضي.

ووفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أعلن النائب العام انتهاء مرحلة التفاوض، وإحالة الباقين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم.

وأوضح أن المرحلة السابقة شهدت الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم "بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد".

وأشار إلى التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

وكشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات بلغت 106 مليار دولار، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك) .