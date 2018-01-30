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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات"

السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات"

السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:19

أعلن النائب العام السعودي اليوم الثلاثاء التحفظ على 56 شخصاً من إجمالي 381 كان تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت في نوفمبر الماضي.

ووفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أعلن النائب العام انتهاء مرحلة التفاوض، وإحالة الباقين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم.

وأوضح أن المرحلة السابقة شهدت الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم "بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد".

وأشار إلى التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

وكشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات بلغت 106 مليار دولار، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك) .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - said الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:34
ومن يحاسب محمد بن سلمان عن تبذيره ل500 مليون اورو في لوحة فنية و500مليون أورو اشترى بها يخت٠من أين لهم ولآبائهم بهذه الملايير٠مفسدون يستنطقون مفسدين فجل أموالهم من البترول المسروق من الشعب منذ الخمسينيات٠ ونفس الشيء ينطبق على باقي الدول العربية والأمازيغية٠
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148
2 - adil الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:39
17 مليار أورو فقط من أجل هده الجعجعة .....
أزيد من 380 موقوف ...
بمعدل 40 مليون أورو لكل واحد ....
لو تم توقيف تماسيح الأطلس لجمع المخزن أضعاف ما قامت به السعودية ...
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66
3 - متأمل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:00
السعودية لا تحارب الفساد كما تدعي وإنما تحارب من يعارضها بتهمة الفساد إن أكبر فساد يعانيه المجتمع
السعودي هو الاستبداد والظلم المسلط عليهم من قبل النظام حين يختلفون معه والإستحواذ على ثروة البلاد لصالح العائلة الحاكمة.
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77
4 - غيلان قدور الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:08
ضيعات أمراء الخليج لا تعتبر دولا حسب القواعد الدولية بل مجرد أنظمة قبلية تحكم بطرق العصور الوسطى .
قبائل وعاءلات تسلطت على ثروة المناطق يتم نهبها الى حين انتهاء المصادر الطاقية . مع نفاق الغرب بسبب المصالح لا يطالب هذه العصابات بتطبيق الديمقراطية ودوّلة الحق والقانون وهي مجرد محميات يتم حلبها كما قال طرامب ويمكنها من قمع الشعوب بشكل رهيب ولا من معارض.
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52
5 - سلام الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:33
(وأوضح أن المرحلة السابقة شهدت الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم "بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد".)!!!!!
لكن حد السرقة لا يعني الاقتصار على تسوية مالية ثم الإفراج عن السارق!!،أم أن الحدود الشرعية تطبق فقط على من يضطر لسرقة بيضة لأجل سد رمقه،لن أنسى محنة الشاب الجباص المغربي الذي تم الإلقاء به لسنين بغياهب سجون السعودية و ظل مهددا بقطع يده بعد أن ضبط و في يده حامل أوراق عثر عليه بدعوى أنه لم يستعجل التصريح به.
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21
6 - Zakaria from Oujda الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:53
لو فعلت هذا الفعل دولة أوربية أو من أمريكا الشمالية أو اليابان لانهالت الإشادة من المعلقين مهما كانت الأسباب. ولكن بما أن الأمر يتعلق بدولة مسلمة وخصوصا السعودية فلا بد من الذم في التعليقات. "شعب المرقة ما زال مابغاش يترقى"
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-43
7 - ana الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:26
خاصهم اظيرو هاكا فالممغرب و تشوفو شحال غادي اجمعو اكتر من السعودية
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18
8 - سفيان من ميدلت الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:32
متى ترتقون يا مغاربة؟.. الا ترون امامكم.. هذه محاربة للفساد من طرف دولة مسلمة بدل ان تحمدوها تتنكرون لها وتوولون افعالها بما تهوى حتى يقال لكم انكم تعلمون شيئا لا يعلمه الا القليل ، بينكم وبين التقدم ملايين السنين يا مسخرة الناس
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-26
9 - مغربي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:58
الحاج عادل راها 107 ديال المليار مشي 17 . وش عيبنيك مكيشفرش الزيروات هههه
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18
10 - من برمنغهام الثلاثاء 30 يناير 2018 - 16:57
اشترى قصر لويس 14 ولوحة و يخت بتكلفة مليار و 400 مليون دولار ،من اين لك هذا يا من تحارب الفساد ؟ اما الاموال التي استردها من بني عمومته فستذهب الى سيده الاحمق المطاع ترامب.. خبتم وخسئتم يا أدلاء
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16
11 - متتبع الدب الداشر الثلاثاء 30 يناير 2018 - 17:31
طبعا ما يسرقه بن سلمان لن يعلن عنه هذه ليست حملة ضد الفساد بل حملة من اجل ترسيخ الفساد فالذي عزل ولي العهد ضلما وعدوانا لن يبحت عن القضاء على الفساد
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7
12 - الهاشمي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:02
لن ينسى الأمراء ما فعله بهم إبن سلمان وإنها فتنة أشعلها الفتى ستضعف المملكة وربما إلى ما لا يحمد عقباه من إنقلابات.
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0
13 - فكرة سليمان الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:19
والله هذا الحل لو طبقناه في المغرب وألقينا القبض على جميع المفسيدن وطلبنا منهم أن يدفوا الفدية لدولة لأطلاق سراحهم. لحلت أزمتنا في المغرب.
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9
14 - مرة أخرى الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:27
والله عجيب أمر الناس.ماذا يعني هذا الفساد؟إنه سرقة أموال ونهب أموال الشعب واستغلال للمناصب والانتماء للاسرة الحاكمة.أين حد قطع يد السارق؟أم أنه فقط واجب بحق الاجانب سارقي محافظ النقود؟إذا حوكم متعب بن عبد الله ابن الملك عبدالله الذي كان والده يوما ملكا للسعودية ألا يجب محاكمة سلمان كذلك وولي العهد وإخوته ورد ما أخذه والدهم مستغلا كونه فردا من الاسرة الحاكمة يوما ما وما سرقه ولي العهد كذلك عندما تولى سلمان الحكم......ووووو.
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