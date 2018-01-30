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كُتّاب وآراء
السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات"
أعلن النائب العام السعودي اليوم الثلاثاء التحفظ على 56 شخصاً من إجمالي 381 كان تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت في نوفمبر الماضي.
ووفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أعلن النائب العام انتهاء مرحلة التفاوض، وإحالة الباقين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم.
وأوضح أن المرحلة السابقة شهدت الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم "بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد".
وأشار إلى التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
وكشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات بلغت 106 مليار دولار، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك) .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
أزيد من 380 موقوف ...
بمعدل 40 مليون أورو لكل واحد ....
لو تم توقيف تماسيح الأطلس لجمع المخزن أضعاف ما قامت به السعودية ...
السعودي هو الاستبداد والظلم المسلط عليهم من قبل النظام حين يختلفون معه والإستحواذ على ثروة البلاد لصالح العائلة الحاكمة.
قبائل وعاءلات تسلطت على ثروة المناطق يتم نهبها الى حين انتهاء المصادر الطاقية . مع نفاق الغرب بسبب المصالح لا يطالب هذه العصابات بتطبيق الديمقراطية ودوّلة الحق والقانون وهي مجرد محميات يتم حلبها كما قال طرامب ويمكنها من قمع الشعوب بشكل رهيب ولا من معارض.
لكن حد السرقة لا يعني الاقتصار على تسوية مالية ثم الإفراج عن السارق!!،أم أن الحدود الشرعية تطبق فقط على من يضطر لسرقة بيضة لأجل سد رمقه،لن أنسى محنة الشاب الجباص المغربي الذي تم الإلقاء به لسنين بغياهب سجون السعودية و ظل مهددا بقطع يده بعد أن ضبط و في يده حامل أوراق عثر عليه بدعوى أنه لم يستعجل التصريح به.