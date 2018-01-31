جدل "السلوك البحري" يندلع بين واشنطن وطهران

هسبريس - رويترز

قال قائد بالحرس الثوري الإيرانيإن السفن الأمريكية التي تقوم بدوريات في الخليج "غيرت سلوكها، وتمتثل في الوقت الراهن للقواعد الدولية".

جاء ذلك بعد أسبوع من تصريحات مسؤولين عسكريين أمريكيين قالوا إنهم "لم يجروا تعديلات على عملياتهم بالمنطقة"، مثلما جددت البحرية الأمريكية تأكيدها بأنها "لم تغير سلوكها".

وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت مواجهات متكررة بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج، الذي يعد طريقا تجاريا رئيسيا للنفط، لكن عدد الحوادث انخفض في الشهور الأخيرة.

وكان مسؤولون في الجيش الأمريكي قالوا، الأسبوع الماضي، إن "عدد الحوادث تراجع لأن الجيش الإيراني أوقف التحرش المنتظم بالسفن البحرية الأمريكية في الخليج".

الأميرال علي عظمائي، قائد المنطقة الخامسة التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري، قال: "نرى أن سلوك الأمريكيين قد تغير. يولون اهتماما أكبر بالقواعد الدولية، ويتجنبون الاقتراب من المياه الإقليمية لإيران".

وكان متحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس قال، في بيان، إن "البحرية الأمريكية لم تغير عملياتها وستواصل العمل حيثما يسمح القانون الدولي".

وأطلقت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طلقات تحذيرية، في يوليوز الماضي، عندما اقتربت منها سفينة إيرانية لتصبح على مسافة لا تزيد عن 140 مترا، وذلك في أول مواجهة من هذا النوع بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وفي الشهر التالي حلقت طائرة إيرانية، دون طيار وغير مسلحة، على مسافة لا تزيد عن 30 مترا من طائرة حربية تابعة للبحرية أمريكية كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات في الخليج.