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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة فنزويلا تطرح عملتها الرقمية "بترو" للبيع

حكومة فنزويلا تطرح عملتها الرقمية "بترو" للبيع

حكومة فنزويلا تطرح عملتها الرقمية "بترو" للبيع
هسبريس ـ رويترز
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 23:30

قال الرئيس نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، إن فنزويلا ستطرح للبيع عملتها الرقمية الجديدة "بترو" يوم 20 فبراير ، وهي خطوة تأمل الحكومة بأن تساعد في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وهاجم منتقدون هذه المبادرة قائلين إنها، ليست فقط غير قانونية، لا تعدو أن تكون إصدارا لدين من الحكومة وسط تضخم في خانة الآلآف، ونقص واسع في السلع الأساسية.

وقال مادورو، في السابق، إن الحكومة ستصدر 100 مليون "بترو"، تبلغ قيمة كل منها ما يعادل برميلا من النفط الفنزويلي، على أمل أن يجعل ذلك القيمة الإجمالية لإصدار "بترو" بكامله ما يزيد قليلا على 6 مليارات دولار.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الفنزويلي قال مادورو: "كل العملات الرقمية في العالم اعيد تقييم قيمتها بعد إعلان فنزويلا بشأن إحداث البترو". بينما يسعى البلد العضو في منظمة "أوبك" إلى جمع عملة صعبة وسط أزمة اقتصادية حادة.

وقالت الحكومة الفنزويلية إن إصدار "بترو" سيساعد البلاد، التي تعاني ضائقة مالية، في إبرام صفقات مالية والتغلب على عقوبات أمريكية ضد حكومة مادورو الاشتراكية.

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