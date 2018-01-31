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كُتّاب وآراء
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ترامب يعلن الإبقاء على معتقل غوانتانامو مفتوحا
الأربعاء 31 يناير 2018 - 18:58
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابه الأول عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أنه وقع أمرا تنفيذيا للإبقاء على مركز الاعتقال بقاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، في كوبا، مفتوحا.
وقال ترامب: "اليوم أوفي بوعد آخر. لقد وقعت للتو أمرا تنفيذيا يوجه وزير الدفاع جيم ماتيس لإعادة النظر في سياستنا للاعتقال وإبقاء منشآت خليج غوانتانامو مفتوحة".
ويلغي ترامب بقراره أمرا آخر أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، عام 2009 لدى وصوله إلى البيت الأبيض، لإغلاق معتقل غوانتانامو "بأسرع ما يمكن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ههههه ! الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:10
إيلا بقى مفتوح، آش كيتسنّاو المعتقلين باش يهربو ؟
ههههه !
ههههه !
2 - البعمراني الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:17
اين منظمة هيومان واتش واين هما المحاميان الانجليزيان المطالبان بطرد السعودية من منظمة حقوق الانسان واين هي رياضي وامين ألن يمارسا هوايتهما في الاحتجاج عن هذا القرار الذي هو ضد حقوق الانسان ام كل هؤلاء لا يقدرون ألا على دول العالم الثالث
3 - عبدالله الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:18
كون كان المغرب فيه حبس بحال غوانتانامو كون امريكا الاولى والعالم دارو فيها اليدين والرجلين وعقوق الانسان والجمعيات والمحامين ديال الزفت ، انها القنبلة الام لي عندو عنده الكلمة او يدير شرع يديه او حتى واحد ما يذخل فيه.
دير النفس يا مغرب وصنع القنبلة ديالك باش ما يتجرا عليك حتى عدو.
دير النفس يا مغرب وصنع القنبلة ديالك باش ما يتجرا عليك حتى عدو.
4 - حرية الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:19
وماذا تعرف أمريكا غير القمع واتهام كل أحرار العالم بالإرهاب والتآمر عليها فغوانتنامو يبين وجه أمريكا الحقيقي في انتهاك حقوق الإنسان فهي تمارس
في هذا السجن أبشع التعذيب الذي لا يتصوره عقل
وكم من أناس زج بهم ظلما وعدوانا إلى هذا السجن دون وجه حق فهو ايس جسنا بل تسميته الحقيقية هو جهنم الدنيا.
في هذا السجن أبشع التعذيب الذي لا يتصوره عقل
وكم من أناس زج بهم ظلما وعدوانا إلى هذا السجن دون وجه حق فهو ايس جسنا بل تسميته الحقيقية هو جهنم الدنيا.
5 - أمير بلا امارة الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:22
خبر سار، أحسنت ياترامب! أنت وأمثالك من الشجعان من سيخلص العالم من الارهاب الاسلامي.
في رأيي أربع سنوات سجن كافية لاستنطاق الارهابيين وأخد المعلومات القيمة عن أفراد عصاباتهم ومن بعد الإعدام بقطع الرقاب لتعجيل ملاقاتهم بالحور العين ولكي يرووا رمقهم من أنهار الخمور مساكين، ولكي توفروا تكلفة عيشهم الغير نافع.
في رأيي أربع سنوات سجن كافية لاستنطاق الارهابيين وأخد المعلومات القيمة عن أفراد عصاباتهم ومن بعد الإعدام بقطع الرقاب لتعجيل ملاقاتهم بالحور العين ولكي يرووا رمقهم من أنهار الخمور مساكين، ولكي توفروا تكلفة عيشهم الغير نافع.
6 - rachida الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:51
في الحقيقية يا سيد ترامب العالم بمجيءك اصبح كله كوانتنامو وكل من عارض امريكا في سياسته يجلد . اذا بتكمل جميلك اهدم ذاك المسمى تمثال الحرية في بلدكم .
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