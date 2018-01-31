ترامب يعلن الإبقاء على معتقل غوانتانامو مفتوحا

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابه الأول عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أنه وقع أمرا تنفيذيا للإبقاء على مركز الاعتقال بقاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، في كوبا، مفتوحا.

وقال ترامب: "اليوم أوفي بوعد آخر. لقد وقعت للتو أمرا تنفيذيا يوجه وزير الدفاع جيم ماتيس لإعادة النظر في سياستنا للاعتقال وإبقاء منشآت خليج غوانتانامو مفتوحة".

ويلغي ترامب بقراره أمرا آخر أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، عام 2009 لدى وصوله إلى البيت الأبيض، لإغلاق معتقل غوانتانامو "بأسرع ما يمكن".