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"حماس" تعلن وفاة مقاتل داخل نفق بقطاع غزة

"حماس" تعلن وفاة مقاتل داخل نفق بقطاع غزة
هسبريس - متابعة
الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:51

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، عن وفاة أحد نشطائها داخل نفق في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الكتائب إن الناشط، البالغ 31 عاما، من سكان مدينة غزة قضى "أثناء عمله في نفق للمقاومة".

ولم تورد القسام المزيد من التفاصيل، علما أنها كانت أعلنت عن مقتل أحد نشطائها في قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري جراء "انفجار عرضي".

وكان قتل نحو 30 ناشطا من كتائب القسام في حوادث متفرقة غالبيتهم داخل أنفاق أرضية في قطاع غزة العام الماضي.

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