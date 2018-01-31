الرئيس السيسي: ثمن استقرار مصر هو حياتي

هسبريس - متابعة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تعود لما قبل 7 أو 8 سنوات، محذرًا من أنه قد يطلب تفويضاً ثانياً لمواجهة العابثين بأمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال وقائع افتتاحه، اليوم الأربعاء، حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد نقلها التليفزيون المصري الرسمي.

وأضاف السيسي منفعلا "لو أحد من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضًا ثانيًا؛ وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أى شخص يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها ونحن موجودين".

وفي 24 يوليوز 2013، طالب السيسي، في خطاب بمقر عسكري، شمالي البلاد، المصريين بالنزول للشوارع، فيما سُمي بجمعة "التفويض" 26 يوليوز 2013 لمواجهة ما أسماه "الإرهاب المحتمل".

ومضى السيسي قائلا "من يريد العبث في مصر ويضيّعها، لابد أن يتخلص مني أولا، استقرار مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش".

وتابع "ما حدث منذ 7 أو 8 سنوات لن يتكرر مرة ثانية في مصر (في إشارة على ما يبدو لثورة يناير 2011)، إن مصر لن تُبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقى، وليس بالأداء السياسى المستند للكلام فقط".

وأشار السيسى، في كلمته اليوم، إلى أنه "يعمل على تأسيس كوادر وقوى سياسية حقيقية فى مصر ستكون هى القوى التى تتولى المسؤولية عن الدولة مستقبلا".

وطالب أجهزة الإعلام بالحذر فى تناول القضايا التى تخص الأمن القومى المصري قائلا: "الفتنة تؤدى لضياع دولة".

وخلال الأيام الماضية، وجه إعلاميون مقربون للنظام انتقادات للسلطة لما أسموه فراغ وضعف الحياة السياسية بعد انسحاب وتراجع كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وخلال مؤتمر صحفي أمس، دعت قوى سياسية مصرية منها اليساري المصري البارز والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحي، إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة، المقررة في مارس المقبل، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة.