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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس السيسي: ثمن استقرار مصر هو حياتي

الرئيس السيسي: ثمن استقرار مصر هو حياتي

الرئيس السيسي: ثمن استقرار مصر هو حياتي
هسبريس - متابعة
الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:56

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تعود لما قبل 7 أو 8 سنوات، محذرًا من أنه قد يطلب تفويضاً ثانياً لمواجهة العابثين بأمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال وقائع افتتاحه، اليوم الأربعاء، حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد نقلها التليفزيون المصري الرسمي.

وأضاف السيسي منفعلا "لو أحد من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضًا ثانيًا؛ وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أى شخص يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها ونحن موجودين".

وفي 24 يوليوز 2013، طالب السيسي، في خطاب بمقر عسكري، شمالي البلاد، المصريين بالنزول للشوارع، فيما سُمي بجمعة "التفويض" 26 يوليوز 2013 لمواجهة ما أسماه "الإرهاب المحتمل".

ومضى السيسي قائلا "من يريد العبث في مصر ويضيّعها، لابد أن يتخلص مني أولا، استقرار مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش".

وتابع "ما حدث منذ 7 أو 8 سنوات لن يتكرر مرة ثانية في مصر (في إشارة على ما يبدو لثورة يناير 2011)، إن مصر لن تُبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقى، وليس بالأداء السياسى المستند للكلام فقط".

وأشار السيسى، في كلمته اليوم، إلى أنه "يعمل على تأسيس كوادر وقوى سياسية حقيقية فى مصر ستكون هى القوى التى تتولى المسؤولية عن الدولة مستقبلا".

وطالب أجهزة الإعلام بالحذر فى تناول القضايا التى تخص الأمن القومى المصري قائلا: "الفتنة تؤدى لضياع دولة".

وخلال الأيام الماضية، وجه إعلاميون مقربون للنظام انتقادات للسلطة لما أسموه فراغ وضعف الحياة السياسية بعد انسحاب وتراجع كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وخلال مؤتمر صحفي أمس، دعت قوى سياسية مصرية منها اليساري المصري البارز والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحي، إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة، المقررة في مارس المقبل، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - متتبع الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:18
مهما حاولت فلن تستطيع تزوير التاريخ فهو شاهد عليك إلى يوم الحساب لما فعلته ضد الشرفاء.
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80
2 - جوبير بن العوام العيادي الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:27
باختصار ايطالي سي سي نعم نعم ذبابات أمريكا واموالها من حامية الشعب المصري سمعناها من البيت الاسود ايام الثورة بالعلالي جيش مصر تحت أمر أمريكا
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37
3 - عبدو الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:28
هيهات هيهات مصر الشقيقة لن تتقدم والسيسي رئيسها والله العظيم أتأسف كثيرا لما آلت اليه دولة مصر ارض الفراعنة والكنانة أقول لك انت والاسد والقذافي وفراعنة هذا العصر مصيركم العقاب من الله عز وجل لأنكم لم تكونوا في مستوى تطلعات شعوبكم
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45
4 - ولد بوماصة الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:31
يالله اسيدي هاواحد من قوى الشر تعبث بامن بلادك مابعيداش منك يالله ورينا حنة ايديك ها الصهاينة دايرين بيك.
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25
5 - عالي المقام بوتيفار الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:33
لعله يقصد ثمن استقراره ولزوقه بكرسي الرئاسة
أما مصر فهي أكبر منه، وهي موجودة قبله وموجودة بعده...
على رسلك أيها الرئيس ...
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24
6 - عاش السيسي الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:38
نعم مصر هي السيسي والسيسي هو مصر، لن ياخذ مكانك احد او ان كلفك حياتك، لانك عشت مع الفراعنة وكنت مستشار فرعون ودافعت على مصر من كل الغزات الروم والمغول وفرعون نفسه عينك رئيسا لمصر الى الابد وبارك لك ويقال ايضا ان انك نجوت من القنبلة النووية التي سقطت على هيروشيما عندما كنت تخطط مع اليابانيين لهزيمة امريكا، عااااش السيسي

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9
7 - adil الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:42
من سؤأومن حسن حظي أنني شاهدت أشياءعن السيسي اليوم والتي تجعله ـفرعون زمانه ـ وأيام عصيبة تنتظرالشعب المصري .وأظن أنه أصيب ـ بمرض العظمة ـ ولم يستفذ من ما حصل لغيره من الحكام المتغطرسين.ويمكن للجميع مراجعة برنامج ـ عمرراسك ـ باحدى القنوات الجزائرية لمعرفة شخصية هذا الزعيم.
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9
8 - متأمل الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:00
بهذا الخطاب يتبين أنه مستبد حتى النخاع فهو يهدد
كل مصري حر ويتهمه باستهداف أمن مصر وهذا هو خطابه منذ إنقلابه الدموي الذي راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى المسجونين وماذا ننتظر من عسكري مستبد غير خطاب التخويف والترهيب.
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8
9 - متأمل الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:00
#الديموقراطية/ الديكتاتورية بكل صفاتها. لأحد يتقدم للترشح، العسكر انا من اقوده، الإعلام يكمم، من يتحرك نحن له بالمرصاد تحث دريعة الارهاب و آبار الغاز هي لإيسرائيل.
مثل من امثال «الديموقراطية» في بلاد العرب.
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3
10 - srifih الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:06
الخوانجية حمقهم السيسي عدو تجار الدين احييه واقول للمصريين اوعو يضحكوا عليكم باسم الدين فنحن هنا في المغرب نعاني من سياسة تجار الدين تفقير واقتطاعات وزيادة في كل شيء طحن الماطن بدوووون رحمة اللهم السيسي ولا بولحية
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-14
11 - Lamya الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:28
ربما سيفاجؤكم رايي و لكن السيسي استطاع ان يضمن استقرار مصر في سنوات عصيبة جدا و الجيش كان دائما قوي في مصر ضد العدوان الخارجي و اوله العدوان الاسرائلي و الغزو الاخواني, الاتي اما من قطر و مؤخرا من تركيا. المصريون هم في الاصل صوفية و الازهر الشريف خدم الاسلام و المسلمين و اخواننا في المذهب الصوفي الى ان يرث الارض و من عليها. وترى انتقادات المعارضين للسيسي كلها اتية من تركيا وربطه بالمغرب و ان امه يهودية مغربية. تركيا حاولت غزو سوريا و مصر و ليبيا وتونس بفكر اخوان المسلمين بمتواطئ مع قطر و قناة الجزيرة في الربيع العربي.
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-12
12 - مصطفى الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:28
يا رئيس إنها بلاد الفراعنة ولكن كن حدرا فأن الظالم لن يفلح وتحيا مصر ويسقط الظلم
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1
13 - مصري الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:52
سيادة الرئيس أنت الانسب و الاصلح فى هذا الظرف

أحب ان أعلق أولاً الأحزاب لا تنافس على الزعامة لضعفها الشديد.
والزحام الانتخابي سيصبح بين أفيال الحرس القديم .
وضعف الأحزاب.. واقتتال قيادات المعارضة.. وحيرة القاعدة.. المقصود هنا قاعدة المعارضة بمسمياتها المختلفة الليبرالية و اليسارية و العلمانية وقاعدة ما يسمي الحركة الإسلامية التي تُعزل و تعزف بعيداً من تركيا .. كلها كلها أشياء تصبح هي الذخيرة التي تستخدمها الجهات التي تعمل بقوة لهدم مصر الآن .

و الجهات التي تفعل ما تفعل ضد الدولة المصرية( أو ما يبدو كأنه ضد الدولة )
و الدولة لا هى تسلط سيفها و تعاقب و تذجر .. ولا هى تقدم تفسيراً لسكوتها
وقتها الناس الساخطون .. و المتذمرون .. يقدمون تفسيراتهم ..
هؤلاء كلهم يسقطون من المعادلة شيئاً هو وحده ما يقدم التفسير. ألا وهو
الظرف (الظرف الذي يقع فيه الحدث).
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2
14 - حسين الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:55
ًٌَُُُ إن مصر لن تُبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقى، وليس بالأداء السياسى المستند للكلام فقط".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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2
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