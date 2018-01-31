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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة مصرية تحيل أوراق 10 متهمين إلى المفتي

محكمة مصرية تحيل أوراق 10 متهمين إلى المفتي

محكمة مصرية تحيل أوراق 10 متهمين إلى المفتي
هسبريس - متابعة
الأربعاء 31 يناير 2018 - 16:40

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 10 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريحات إعلامية، إن "محكمة جنايات الجيزة قضت بإحالة أوراق 10 متهمين (8 حضوريا و2 غيابي) إلى المفتي، للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم".

وأوضح المصدر أن قرار المحكمة جاء إثر إدانتهم بـ"تأسيس خلية إرهابية في الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 في القضية المعروفة إعلاميا بخلية إمبابة الإرهابية".

وحددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 16، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن المحكمة استندت في قرارها، اليوم، بالإحالة للمفتي إلى نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من أسس وأنشأ ونظم جماعة على خلاف القانون يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على مؤسسات الدولة".

ويواجه المتهمون (13 حضوريا و3 غيابيا)، اتهامات ينفونها بـ "تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وحيازة الأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على القوات المسلحة".

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات في 2 أبريل 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في 13 شتنبر من العام نفسه.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بالقضية في 27 يناير الجاري، غير أنه تم تأجيلها إداريا إلى اليوم الأربعاء.

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية يوم 10 مارس المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - شوف تشوف الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:20
المهم حكم العسكر سينفذ حرفيا وفيها الإعدام باسم مفتي الجمهورية والأزهر الخريف واللهم إرحمهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
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27
2 - متأمل الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:21
كل من سولت له نفسه في مصر معارضة النظام يكون مصيره الإعدام أو المؤبد أو عشرات السنين وهذا هو حال مصر لأنها اختطفت وصارت أسيرة في أيد عسكرية
استبدادية مجرمة.
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20
3 - شفيق مغربي الأربعاء 31 يناير 2018 - 17:33
بأس الحكومة وبأس المحكمة وبأس المفتي والظلم ظلمات يوم القيامة وكما تدين تدان
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21
4 - adil الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:33
يجب إعدام السيسي هو اول من عطل الدستور أم القانون يطبق على المعارضين فقط
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6
5 - حلالة 59 الأربعاء 31 يناير 2018 - 19:45
شوف تشوف أحسنت. الاعدام سينفد باسم مفتي الأزهر الخريف في عهد حكم العسكر. و العالم كله يتفرج. دون رفض أو إدانة لم تنبس دول حقوق الانسان ببنت شفاة
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5
6 - hammouda lfezzioui الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:00
لقد شنقوا سيد قطب قبلهم ,فهل مات في قلوب عشاقه???
لا للاغتيال السياسي.
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4
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