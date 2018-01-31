محكمة مصرية تحيل أوراق 10 متهمين إلى المفتي

هسبريس - متابعة

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 10 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريحات إعلامية، إن "محكمة جنايات الجيزة قضت بإحالة أوراق 10 متهمين (8 حضوريا و2 غيابي) إلى المفتي، للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم".

وأوضح المصدر أن قرار المحكمة جاء إثر إدانتهم بـ"تأسيس خلية إرهابية في الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 في القضية المعروفة إعلاميا بخلية إمبابة الإرهابية".

وحددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 16، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن المحكمة استندت في قرارها، اليوم، بالإحالة للمفتي إلى نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من أسس وأنشأ ونظم جماعة على خلاف القانون يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على مؤسسات الدولة".

ويواجه المتهمون (13 حضوريا و3 غيابيا)، اتهامات ينفونها بـ "تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وحيازة الأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على القوات المسلحة".

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات في 2 أبريل 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في 13 شتنبر من العام نفسه.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بالقضية في 27 يناير الجاري، غير أنه تم تأجيلها إداريا إلى اليوم الأربعاء.

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية يوم 10 مارس المقبل.