"الأنتربول" تحذر من خطر 50 "مقاتلا داعشيا"

هسبريس - أمال كنين

على الرغم من أن المغاربة هم ثاني جنسيات المقاتلين الدواعش خاصة في ليبيا، فإن قائمة حديثة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" لم تتضمن أي اسم ينتمي إلى المملكة؛ في حين اقتصرت القائمة على مقاتلين جميعهم من تونس.

ووزعت الأنتربول قائمة تضم 50 مقاتلا يشتبه في أنهم من "داعش" ويعتقد أنهم دخلوا إيطاليا أخيرا بواسطة قارب ويحاولون الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى، إذ تم إرسال القائمة إلى وزارة الداخلية الإيطالية ووزعتها بعد ذلك على الوكالات الوطنية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا.

المشتبه بهم المدرجون ضمن القائمة جميعهم مواطنون تونسيون، وبعضهم تم التعرف عليهم من قبل المسؤولين عندما نزلوا في إيطاليا، وتظهر الوثيقة أسماءهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم، فيما يشتبه أن بعض المدرجين على القائمة قد "عبروا الحدود الايطالية الفرنسية بالفعل للوصول إلى غارد، وهي مقاطعة تقع في جنوب فرنسا في منطقة اوكيتاني".

وفي يونيو الماضي، أصدرت الأنتربول قائمة تضم 173 مقاتلا يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش" والتي قالت الوكالة إنه كان من الممكن تدريبها على شن هجمات في أوروبا، انتقاما من الهزائم العسكرية للمجموعة في الشرق الأوسط.

وبعد انهيار "الخلافة"، أعربت الحكومات عن قلقها من أن المقاتلين السابقين قد يحاولون شن هجمات في أوروبا.

وسبق أن حذرت الإنتربول المغرب في وقت سابق من 6 آلاف شخص، من المنتمين إلى تنظيم "داعش"، يتجولون بجوزات سفر مزورة بين عدد من البلدان.

ودعا الإنتربول السلطات الأمنية المغربية إلى تشديد إجراءات التفتيش، في المطارات وبجميع النقاط الحدودية لمنع تسلل هذه العناصر.

يذكر أن المغاربة يحتلون المرتبة الثانية عقب المقاتلين التونسيين، ويقدر عدد المغاربة المقاتلين في صفوف "داعش" بليبيا بـ 300 شخص، من بينهم أشخاص يضطلعون بمهمات قيادية.