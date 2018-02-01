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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولتين

ماكرون يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولتين

ماكرون يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولتين
هسبريس - متابعة
الخميس 01 فبراير 2018 - 19:40

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس إن حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي غير ممكن إلا بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولتين.

ووجه ماكرون ، في كلمة له في البرلمان التونسي ، انتقادات مبطنة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح ماكرون "الذين اعتقدوا امكانية حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الأخرى من الأطلسي أخطأوا".

وتابع ماكرون "فرنسا سوف تعمل حتى يكون هناك مخرج سعيد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والحل ليس ممكنا إلا بالاعتراف بدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين".

كما جدد الرئيس الفرنسي انتقاداته لدور أوروبا في الفوضى التي تعصف بعدد من الدول العربية وفي مقدمتها ليبيا.

وقال ماكرون "أوروبا لها مسؤولية فيما عليه الوضع في المنطقة، إزاحة الظالم أمر لا يكفي لحل المشكلات، لقد أغرقنا تونس في الانهيار والوضع في ليبيا كان له تأثير مباشر على الأوضاع في تونس".

كما أوضح أن "لا سياسية عربية" لباريس تجاه الأزمات في المنطقة ، وأنه من الخطأ بناء هذه السياسة.

وقال ماكرون "التوترات كثيرة في المنطقة، من المستحيل بناء سياسة عربية خارج المنطقة العربية، الذين ألقوا الدروس على بعد آلاف الكيلومترات أخطأوا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - رشيد زين العابدين الخميس 01 فبراير 2018 - 20:06
رأي سديد يحترم عليه ويحيلنا على جيل جديد من السياسيين الغربيين الذين يتصفون بالحكمة وشيء من الإنصاف.
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-8
2 - moha o'trente الخميس 01 فبراير 2018 - 20:08
Pourquoi il ne reconnaît pas Elqods capitale de la Palestine lui ??? Plus hypocrite qu'un chrétien ça n'existe pas !! Une fois c'est dieu une fois c'est son fils une fois c'est le st esprit ...."
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4
3 - كينا ديال الراس الخميس 01 فبراير 2018 - 20:15
من المؤكد أن هذا الإعتراف هي خطة ليضعو العرب والمسلمين عند الأمر الواقع وهذه مكيدة سياسية ،فهذه خطتهم منذ البداية حتى يقول المسلمين ((اللهم العمش ولا العمى))فالقدس عاصمة لفلسطين ولو كره الكافرون،لأن التنازل في هذه الظرفية ستتبعها تنازلات بالجملة
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19
4 - الحسين الخميس 01 فبراير 2018 - 20:17
الكفر ملة واحدة ...انسان استولى على بيتك بالقوة ولم تستطيع اخراجه منها ياتي صديقه ويطلب منك ان تعطيه نصف البيت كحل وسط.
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5 - حلالة 59 الخميس 01 فبراير 2018 - 20:31
رغم أن الذين وراء الأطلسي أخطءوا. ف ماكرون لا شجاعة له في تحديد ميوله الذي غالبا ما يكون في صف هؤلاء المخطئين. فلتثبيت الاستعمار الذي لايزال قائما يحاول ماكرون كسب الساسة الحاكمين للعرب عبر التأسي و التعاطف و التباهي بالعلاقات الثنائية.....وللأسف أن حيل الغرب تنطلي على الحكام العرب بكل سهولة و قبول حتى تبقى كراسيهم محمية.و القضية الفلسطينية حاضرة منسية. خضرة فوق الطعام
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9
6 - Abou majd الخميس 01 فبراير 2018 - 20:45
وقيلة بينو وبين ترامب غير شوية غاصمة لدولتين وحين طلب منه عباس الاعتراف بدولة فلسطين نكص وتهرب واليوم يعلن الاتحالاتحاد الأوربي بانه لا بديل عن الامريكيين في التفاوض ووضعوا الفلسطينيين في وضعية خانقة ليقبلوا بقرارات ترامب الصهيونية فرنسا منذ زمان لم تعد سوى ضابط ايقاع لما يتخذ من قرارات في واشنطن وموسكو والاقتيات على ما ترك السلع
كلام لا جدوى منه
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6
7 - سائر الخميس 01 فبراير 2018 - 20:54
فلسطين ستبقى أسيرة في يد أنجاس الصهاينة حتى
يصير الحكام والرعية على قلب رجل واحد و يخلقوا المجد
للأمة بنهضة علمية تقنية وتربية للأجيال على ما كان عليه رسول الله صلى عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين دون غلو ولا تنطع ولا تشدد.
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3
8 - سلام الصويري الخميس 01 فبراير 2018 - 21:00
فرنسا يسيطر عليها سياسيا واعلاميا اللوبي الصهيوني وساستها يلعبون على الحبلين لكن ميولهم رغما عنهم مساندة اسرايل وينافقون العرب للمحافظة على مصالحهم لا غير خصوصا وأنهم يعتبرون دول شمال افريقيا حديقة خلفية لهم .
كما ان هناك عقدة الحرب العالمية الثانية ومعاملة حكومة فيشي لليهود وتعامل جل الفرنسيين في الحواضر مع المستعمرين الألمان
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7
9 - Me again الخميس 01 فبراير 2018 - 21:08
..."من المستحيل بناء سياسة عربية خارج المنطقة العربية..."!

و الفاهم يفهم! انتهى عهد القومجية العروبية و من المستحيل قيام دولة صحراوية عربية وهمية خارج المنطقة العربية اي شبه الجزيرة العربية, كما كان من المستحيل قيام جامعة عربية او وطن عربي او عالم عربي او مجرة عربية خارج شبه الجزيرة العربية. كما ان الجماهيرية العربية و المغرب العربي اصبحا من الاوهام.

و يقول كذلك في عاصمة تونس ليؤكد ان تونس ليست عربية, بل جزء من تامزغا, و بعيدة عن السياسة و الحروب و الفتن العربية.

"...الذين ألقوا الدروس على بعد آلاف الكيلومترات أخطأوا." لا يعني بهم الامريكان فقط, بل كذلك القطريين و السواعدة و الامارتيين اي العرب الاقحاح الموجودين على بعد الاف الكيلوميترات كذلك.
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10 - قارء الخميس 01 فبراير 2018 - 21:49
القدس عاصمة أبدية لفلسطين ولا حق للمستعمر الغاصب فيها
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