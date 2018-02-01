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كُتّاب وآراء
ماكرون يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولتين
قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس إن حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي غير ممكن إلا بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولتين.
ووجه ماكرون ، في كلمة له في البرلمان التونسي ، انتقادات مبطنة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وأوضح ماكرون "الذين اعتقدوا امكانية حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الأخرى من الأطلسي أخطأوا".
وتابع ماكرون "فرنسا سوف تعمل حتى يكون هناك مخرج سعيد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والحل ليس ممكنا إلا بالاعتراف بدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين".
كما جدد الرئيس الفرنسي انتقاداته لدور أوروبا في الفوضى التي تعصف بعدد من الدول العربية وفي مقدمتها ليبيا.
وقال ماكرون "أوروبا لها مسؤولية فيما عليه الوضع في المنطقة، إزاحة الظالم أمر لا يكفي لحل المشكلات، لقد أغرقنا تونس في الانهيار والوضع في ليبيا كان له تأثير مباشر على الأوضاع في تونس".
كما أوضح أن "لا سياسية عربية" لباريس تجاه الأزمات في المنطقة ، وأنه من الخطأ بناء هذه السياسة.
وقال ماكرون "التوترات كثيرة في المنطقة، من المستحيل بناء سياسة عربية خارج المنطقة العربية، الذين ألقوا الدروس على بعد آلاف الكيلومترات أخطأوا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
كلام لا جدوى منه
يصير الحكام والرعية على قلب رجل واحد و يخلقوا المجد
للأمة بنهضة علمية تقنية وتربية للأجيال على ما كان عليه رسول الله صلى عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين دون غلو ولا تنطع ولا تشدد.
كما ان هناك عقدة الحرب العالمية الثانية ومعاملة حكومة فيشي لليهود وتعامل جل الفرنسيين في الحواضر مع المستعمرين الألمان
و الفاهم يفهم! انتهى عهد القومجية العروبية و من المستحيل قيام دولة صحراوية عربية وهمية خارج المنطقة العربية اي شبه الجزيرة العربية, كما كان من المستحيل قيام جامعة عربية او وطن عربي او عالم عربي او مجرة عربية خارج شبه الجزيرة العربية. كما ان الجماهيرية العربية و المغرب العربي اصبحا من الاوهام.
و يقول كذلك في عاصمة تونس ليؤكد ان تونس ليست عربية, بل جزء من تامزغا, و بعيدة عن السياسة و الحروب و الفتن العربية.
"...الذين ألقوا الدروس على بعد آلاف الكيلومترات أخطأوا." لا يعني بهم الامريكان فقط, بل كذلك القطريين و السواعدة و الامارتيين اي العرب الاقحاح الموجودين على بعد الاف الكيلوميترات كذلك.