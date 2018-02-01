الأمن السعودي يبحث عن شاب وفتاة بتهمة الرقص

هسبريس - متابعة

أصدرت السلطات السعودية اليوم الخميس أمرا بالقبض على شاب وفتاة يظهران في فيديو وهما يرقصان في أحد شوارع مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وقال المشرف الإعلامي بمنطقه عسير سعد الثابت "أن حاكم المنطقة، فيصل بن خالد، أمر بشكل عاجل بالقبض علي الفتاة والشاب المتورطين في الفيديو التي تم بثه علي شبكات الانترنت".

وأضاف أنه أمر كذلك بـ"سرعة تحديد هويتهما وإحالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا السلوك وردع كل من تسول له نفسه انتهاك القوانين".

وأشار الثابت إلي أن "ما حدث يتنافى مع الآداب الاسلامية ومخالف للعادات والتقاليد"، مشددا على ضرورة معاقبة المتورطين.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولي التي يتم فيها إلقاء القبض علي شباب يحتفل ويرقص في شوارع المملكة، ودائما ما يتم التعرف عليهم في الفيديوهات التي يتم بثها علي شبكة الانترنت.

وكان قد تم إلقاء القبض علي المغني السعودي عبد الله الشهراني قبل اسبوعين ثم أطلق سراحه بعد ذلك لممارسته رقصة تعرف باسم "الداب"، وهذا النوع من الرقص محظور داخل المملكة السعودية.

وعلى الرغم من إصدار الدولة خلال الأشهر الأخيرة لعدد من القوانين الاجتماعية التي تعطي بالأخص مزيدا من "الحرية" للمرأة في الحيز العام، إلا أنه ما زالت العادات والأعراف الصارمة سارية، وفي الأماكن العامة مثلا لايزال يُفصل بين الجنسين.