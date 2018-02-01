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كُتّاب وآراء
الأمن السعودي يبحث عن شاب وفتاة بتهمة الرقص
أصدرت السلطات السعودية اليوم الخميس أمرا بالقبض على شاب وفتاة يظهران في فيديو وهما يرقصان في أحد شوارع مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.
وقال المشرف الإعلامي بمنطقه عسير سعد الثابت "أن حاكم المنطقة، فيصل بن خالد، أمر بشكل عاجل بالقبض علي الفتاة والشاب المتورطين في الفيديو التي تم بثه علي شبكات الانترنت".
وأضاف أنه أمر كذلك بـ"سرعة تحديد هويتهما وإحالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا السلوك وردع كل من تسول له نفسه انتهاك القوانين".
وأشار الثابت إلي أن "ما حدث يتنافى مع الآداب الاسلامية ومخالف للعادات والتقاليد"، مشددا على ضرورة معاقبة المتورطين.
يذكر ان هذه ليست المرة الاولي التي يتم فيها إلقاء القبض علي شباب يحتفل ويرقص في شوارع المملكة، ودائما ما يتم التعرف عليهم في الفيديوهات التي يتم بثها علي شبكة الانترنت.
وكان قد تم إلقاء القبض علي المغني السعودي عبد الله الشهراني قبل اسبوعين ثم أطلق سراحه بعد ذلك لممارسته رقصة تعرف باسم "الداب"، وهذا النوع من الرقص محظور داخل المملكة السعودية.
وعلى الرغم من إصدار الدولة خلال الأشهر الأخيرة لعدد من القوانين الاجتماعية التي تعطي بالأخص مزيدا من "الحرية" للمرأة في الحيز العام، إلا أنه ما زالت العادات والأعراف الصارمة سارية، وفي الأماكن العامة مثلا لايزال يُفصل بين الجنسين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
شيئ مضحك والله ان تسمع دولة تتهم مواطنيها بالرقص
اخي الكريم ومن أصحاب قنوات مجموعة MBC و روتانا اليسوا علي حسب علمي من سعودية فل يصحح لي أحد أن كانت معلوماتي خاطئة..اعتقد انه أحيانا يحبون الهاء الشعوب عن أشياء أهم اكيد ان الأخلاق مهمة جدا لكن هناك المهم دائما.. مثلا في المغرب أفضل أن يلقوا القبض علي الذي يسرقون أموال الناس والذين يستغلون النفوذ لمصلحتهم والذين ينهبون خيرات هذا البلد..
غريب أمر هولاء العرب
ولكن المفيد انه يظهر مدي الحقد الدفين لدي الكثير من المساكين في عالمنا هذا.
نسائل الله لهم الشفاء :)
كفى من الترهات والاتهامات الغبية !
من يسمعك تتحدث عن المغرب و لا بعيش فوق كوكب الارض، سيخال اليه ان الرقص موجود فقط في المغرب ، علما ان كل دول العالم بما فيها حتى الدول العربية والاسلامية يوجد بها رقص وفلكلور وغناء وموسيقى كما في علم الجميع ..
حتى السعودية التي تشكل الاستثناء في العالم فمواطنوها هم ايضا يحبون الموسيقى والغناء والرقص..
مادامت السلطات السعودية رخصت موخرا للنساء سياقة السيارة والسماح لهن للدخول للملاعب الرياضية سياتي يوم لا محالة سيسمحون فيه للشباب بالرقص والغناء ..
كفى اذن من كتابة تعاليق غبية لا يصدقها سوى قلة ممن هم على شاكلتك؟!