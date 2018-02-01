24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3618:0119:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)

  2. اكتشاف يفتح آفاق زراعة وإنتاج القمح الصلب بصحراء المغرب (5.00)

  3. خمسيني ينهي حياته شنقا ضواحي شفشاون (5.00)

  4. الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة (5.00)

  5. قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأمن السعودي يبحث عن شاب وفتاة بتهمة الرقص

الأمن السعودي يبحث عن شاب وفتاة بتهمة الرقص

الأمن السعودي يبحث عن شاب وفتاة بتهمة الرقص
هسبريس - متابعة
الخميس 01 فبراير 2018 - 17:50

أصدرت السلطات السعودية اليوم الخميس أمرا بالقبض على شاب وفتاة يظهران في فيديو وهما يرقصان في أحد شوارع مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وقال المشرف الإعلامي بمنطقه عسير سعد الثابت "أن حاكم المنطقة، فيصل بن خالد، أمر بشكل عاجل بالقبض علي الفتاة والشاب المتورطين في الفيديو التي تم بثه علي شبكات الانترنت".

وأضاف أنه أمر كذلك بـ"سرعة تحديد هويتهما وإحالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا السلوك وردع كل من تسول له نفسه انتهاك القوانين".

وأشار الثابت إلي أن "ما حدث يتنافى مع الآداب الاسلامية ومخالف للعادات والتقاليد"، مشددا على ضرورة معاقبة المتورطين.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولي التي يتم فيها إلقاء القبض علي شباب يحتفل ويرقص في شوارع المملكة، ودائما ما يتم التعرف عليهم في الفيديوهات التي يتم بثها علي شبكة الانترنت.

وكان قد تم إلقاء القبض علي المغني السعودي عبد الله الشهراني قبل اسبوعين ثم أطلق سراحه بعد ذلك لممارسته رقصة تعرف باسم "الداب"، وهذا النوع من الرقص محظور داخل المملكة السعودية.

وعلى الرغم من إصدار الدولة خلال الأشهر الأخيرة لعدد من القوانين الاجتماعية التي تعطي بالأخص مزيدا من "الحرية" للمرأة في الحيز العام، إلا أنه ما زالت العادات والأعراف الصارمة سارية، وفي الأماكن العامة مثلا لايزال يُفصل بين الجنسين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - chouaib mouhaabat الخميس 01 فبراير 2018 - 18:05
تعالوا إلى بلدنا الحبيب لتنظروا إلى قناتنا الثانية كلها رقص وفواحش ومنكرات يعني ستقومون بسجن الكل أصحاب التصوير والمغنيات وحتى المشاهدين على ما أظن... ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - القنيطري الخميس 01 فبراير 2018 - 18:18
من حق الحكام يرقصون بسيف مع ترمب وبوش لكن المواطن ممنوع عليه يتنفس حسبنا الله ونعم الوكيل الحماق هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
153
3 - تازي حر الخميس 01 فبراير 2018 - 18:22
بتهمة الرقص
شيئ مضحك والله ان تسمع دولة تتهم مواطنيها بالرقص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
88
4 - تمغربيت الخميس 01 فبراير 2018 - 18:28
رقم 1
اخي الكريم ومن أصحاب قنوات مجموعة MBC و روتانا اليسوا علي حسب علمي من سعودية فل يصحح لي أحد أن كانت معلوماتي خاطئة..اعتقد انه أحيانا يحبون الهاء الشعوب عن أشياء أهم اكيد ان الأخلاق مهمة جدا لكن هناك المهم دائما.. مثلا في المغرب أفضل أن يلقوا القبض علي الذي يسرقون أموال الناس والذين يستغلون النفوذ لمصلحتهم والذين ينهبون خيرات هذا البلد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
5 - بنمحمد الخميس 01 فبراير 2018 - 18:34
الرقص حلال شريطة أن يتم مع إيفانكا و ترامب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
113
6 - الله انعل لي مايحشم الخميس 01 فبراير 2018 - 18:38
داكشي لتايديرو سواعدة ماتيديروش شيطان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
7 - سين الخميس 01 فبراير 2018 - 18:57
يا أمة ضحكت من جهلها اللأمم ! ألا تعلمون أن كثرة الضغط تورث الإنفجار؟ و للأسف نرى المتشددين يسرفون في الفحش أو العنف خارج اوطانهم،او يغتصبون أقاربهم و خدمهم و يحتقرونهم،داخل بيوتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
8 - birig الخميس 01 فبراير 2018 - 18:57
اطلع للكرمة؛ نزل شكون قالها ليك هههههههه.
غريب أمر هولاء العرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
9 - أبتغي الإسلام دينا الخميس 01 فبراير 2018 - 19:17
يا أخي ان وجدت دينا أفضل من الإسلام فاتبعه و ما فعلته (الإفصاح عن إلحادك) هو فقط لأنك مضغوط من الإسلام و المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
10 - ali mohamed الخميس 01 فبراير 2018 - 19:50
هل أصدرت السلطات السعودية أمرا بالقبض على المليونير السعودي الدي عرض خادمته التونسية للبيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
11 - مغربي حر الخميس 01 فبراير 2018 - 19:52
خبر عادي يتعلق بالآداب في الأماكن العامة
ولكن المفيد انه يظهر مدي الحقد الدفين لدي الكثير من المساكين في عالمنا هذا.

نسائل الله لهم الشفاء :)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
12 - riri الخميس 01 فبراير 2018 - 20:07
Arrêter les gens parce qu'ils dansent dans la rue. je n'ai jamais vu ça. C'est insolite. Pourquoi on n'arrête pas les gens qui dansent les stades lors les matchs de foot en Arabie Saoudite. Alors ça c'est autorisé. on ne comprend plus rien.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - فيلسوف مغترب الخميس 01 فبراير 2018 - 20:47
لا أومن بأي دين، واحترم كل البشر...لكم دينكم وليس لي دين. والحمد لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
14 - البيضاوي الخميس 01 فبراير 2018 - 20:53
ردا على الاخ صاحب التعليق الاول ...


كفى من الترهات والاتهامات الغبية !
من يسمعك تتحدث عن المغرب و لا بعيش فوق كوكب الارض، سيخال اليه ان الرقص موجود فقط في المغرب ، علما ان كل دول العالم بما فيها حتى الدول العربية والاسلامية يوجد بها رقص وفلكلور وغناء وموسيقى كما في علم الجميع ..
حتى السعودية التي تشكل الاستثناء في العالم فمواطنوها هم ايضا يحبون الموسيقى والغناء والرقص..

مادامت السلطات السعودية رخصت موخرا للنساء سياقة السيارة والسماح لهن للدخول للملاعب الرياضية سياتي يوم لا محالة سيسمحون فيه للشباب بالرقص والغناء ..

كفى اذن من كتابة تعاليق غبية لا يصدقها سوى قلة ممن هم على شاكلتك؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - مواطن مغربي أصلي الخميس 01 فبراير 2018 - 21:07
إذا كان هذا الخبر صحيح فهؤلاء المسؤولين إما مجانين و إما عندهم الفراغ و قلة مايدار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
16 - المهدي الخميس 01 فبراير 2018 - 21:32
يا لها من عدالة !! و يا لها من جريمة !! شابان متهمان بالرقص !! و ملكهما يرقص لترامب !! كان الله في عونكم يا سواعدة خاصة النسوة التي يعتبرن مخلوقات لا عقل لها ولا قوة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - مواطن مغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 21:32
اريد ان اصحح للاخ الذي يقول ان أصحاب قنوات مجموعة MBC و روتانا على حساب علمه من السعودية نعم بالفعل وليست الدولة السعودية هي المالكة او الممولة مثل منتجي و مصدري الحشيش في المغرب. يا اخي اذا لم يلقى القبض على من يرقص في الشارع مستحيل ان تقضي على الذين يسرقون أموال الناس والذين يستغلون النفوذ لمصلحتهم والذين ينهبون خيرات هذا البلد الاصلاح و التربية تبدا من الاساس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.