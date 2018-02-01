ماتيس يطالب بزيادة ميزانية الجيش الأمريكي

هسبريس - إفي

طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم بضرورة زيادة ميزانية وزارته لرفع القدرة الهجومية للجيش الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال ماتيس خلال اجتماع نواب وأعضاء مجلس شيوخ من الحزب الجمهوري في فيرجينيا الغربية "نحتاج أن يكون الجيش أكثر فتكا"، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا هيل) نقلا عن مصادر حضرت الاجتماع.

وحاول ماتيس بهذه التصريحات اقناع مجموعة من النواب حول ضرورة اقرار الكونجرس زيادة في الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع.

ويدافع البنتاجون منذ أشهر عن ضرورة بلوغ الأموال 716 مليار دولار للعام المالي الحالي، الذي يبدأ في اكتوبر المقبل بزيادة 7% عن المقترح في البداية من جانب الرئيس دونالد ترامب.

ويتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون حاليا على إقرار ميزانية فيدرالية للعام الجاري دون التوصل إلى اتفاق للعام المالي الحالي ما أسفر عن إغلاق الهيئات الفيدرالية خلال ثلاثة أيام بين 20 و23 من يناير الماضي.

ويمثل الوضع الراهن مشكلة واضحة للبنتاجون وخاصة بالأخذ في الاعتبار أنه ازاء التجارب المستمرة بصواريخ باليستية من جانب نظام كوريا الشمالية، قررت الولايات المتحدة ضرورة تجديد ترسانتها النووية.