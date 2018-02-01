24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3618:0119:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)

  2. اكتشاف يفتح آفاق زراعة وإنتاج القمح الصلب بصحراء المغرب (5.00)

  3. خمسيني ينهي حياته شنقا ضواحي شفشاون (5.00)

  4. الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة (5.00)

  5. قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ماتيس يطالب بزيادة ميزانية الجيش الأمريكي

ماتيس يطالب بزيادة ميزانية الجيش الأمريكي

ماتيس يطالب بزيادة ميزانية الجيش الأمريكي
هسبريس - إفي
الخميس 01 فبراير 2018 - 20:44

طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم بضرورة زيادة ميزانية وزارته لرفع القدرة الهجومية للجيش الأمريكي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال ماتيس خلال اجتماع نواب وأعضاء مجلس شيوخ من الحزب الجمهوري في فيرجينيا الغربية "نحتاج أن يكون الجيش أكثر فتكا"، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا هيل) نقلا عن مصادر حضرت الاجتماع.

وحاول ماتيس بهذه التصريحات اقناع مجموعة من النواب حول ضرورة اقرار الكونجرس زيادة في الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع.

ويدافع البنتاجون منذ أشهر عن ضرورة بلوغ الأموال 716 مليار دولار للعام المالي الحالي، الذي يبدأ في اكتوبر المقبل بزيادة 7% عن المقترح في البداية من جانب الرئيس دونالد ترامب.

ويتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون حاليا على إقرار ميزانية فيدرالية للعام الجاري دون التوصل إلى اتفاق للعام المالي الحالي ما أسفر عن إغلاق الهيئات الفيدرالية خلال ثلاثة أيام بين 20 و23 من يناير الماضي.

ويمثل الوضع الراهن مشكلة واضحة للبنتاجون وخاصة بالأخذ في الاعتبار أنه ازاء التجارب المستمرة بصواريخ باليستية من جانب نظام كوريا الشمالية، قررت الولايات المتحدة ضرورة تجديد ترسانتها النووية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.