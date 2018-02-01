بنعتيق وعامر يطلقان "معرض البيضاء" ببروكسل

هسبريس من بلجيكا

ترأس عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، مرفوقا بمحمد عامر، سفير المغرب المعتمد في بلجيكا، حفل افتتاح "موسم المدن 2018 Moussem Cities"، المخصصة دورته لهذا العام لمدينة الدار البيضاء.

ويقام المعرض في بروكسل، من الآن إلى غاية متم شهر فبراير الجاري، بفضاء السوق القديم للحبوب في "De Markten"، ويفتح أبوابه أمام الزوار من الثلاثاء إلى الأحد، بالمجان، بين منتصف النهار والساعة السادسة مساء، معتمدا برمجة قوامها الفن التشكيلي ونقاشات ولقاءات مع مبدعين، وفق تصور المنظمين في "Moussem centre nomade des arts".

الوزير عبد الكريم بنعتيق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن التحرك لإعطاء انطلاقة المعرض المخصص لمدينة الدار البيضاء، وسط العاصمة البلجيكية والأوروبية بروكسل، هو دعم لجهود الجهة المنظمة المشتهرة بجهودها المعرفة بالثقافة المغربية، من جهة، والتقارب مع ثقافات دول استقبال الجالية، من جهة ثانية.

"الخطوة مهمة مثل المسار التاريخي والبعد الاقتصادي للدار البيضاء، خاصة أن هذه الحاضرة المغربية كرست مكانتها كنافذة على الإبداع والفن، وغدت محط تحولات مستمرة تساعد في إدراك مشاكل المستقبل"، يقول بنعتيق، قبل أن يزيد: "نخبة بلجيكية من كل المجالات حضرت الموعد، منتمية إلى قطاعات الثقافة والإدارة والتدبير، وهذا دعم للمبادرة القوية المحتفية بالمغرب واعتراف بالجهد المبذول داخل المملكة".

جدير بالذكر أن التظاهرة، التي تتولى سلمى لحلو دور المحافظ على فعالياتها، تستضيف إبداعات موقعة من طرف ياسين العلوي الإسماعيلي وزينب الراقي وعائشة البلوي ومصطفى مفتاح، إلى جانب فاطمة مزموز وهشام العسري وآنا رايموندو؛ كما تعرض مجموعة من مصنفات مصطفى الطنجي التي تخص الدار البيضاء.