24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:2112:4615:3718:0219:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)

  2. بوليف يُعدّل إجراءات رُخصة السياقة .. ومهنيون يطالبون بالمزيد (5.00)

  3. قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)

  4. جمعيات مغربية تطالب "النقد الدولي" بموازنة المالي والاجتماعي (5.00)

  5. 33 سنة سجنا لمتهمين بالاستيلاء على 33 عقارا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

محمد سعيد‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏

التسامح أم حقوق الإنسان

محمد سعيد‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏
أحمد إفزارن

تعليمُ الوطنية!

أحمد إفزارن
Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بنعتيق وعامر يطلقان "معرض البيضاء" ببروكسل

بنعتيق وعامر يطلقان "معرض البيضاء" ببروكسل

بنعتيق وعامر يطلقان "معرض البيضاء" ببروكسل
هسبريس من بلجيكا
الخميس 01 فبراير 2018 - 23:04

ترأس عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، مرفوقا بمحمد عامر، سفير المغرب المعتمد في بلجيكا، حفل افتتاح "موسم المدن 2018 Moussem Cities"، المخصصة دورته لهذا العام لمدينة الدار البيضاء.

ويقام المعرض في بروكسل، من الآن إلى غاية متم شهر فبراير الجاري، بفضاء السوق القديم للحبوب في "De Markten"، ويفتح أبوابه أمام الزوار من الثلاثاء إلى الأحد، بالمجان، بين منتصف النهار والساعة السادسة مساء، معتمدا برمجة قوامها الفن التشكيلي ونقاشات ولقاءات مع مبدعين، وفق تصور المنظمين في "Moussem centre nomade des arts".

الوزير عبد الكريم بنعتيق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن التحرك لإعطاء انطلاقة المعرض المخصص لمدينة الدار البيضاء، وسط العاصمة البلجيكية والأوروبية بروكسل، هو دعم لجهود الجهة المنظمة المشتهرة بجهودها المعرفة بالثقافة المغربية، من جهة، والتقارب مع ثقافات دول استقبال الجالية، من جهة ثانية.

"الخطوة مهمة مثل المسار التاريخي والبعد الاقتصادي للدار البيضاء، خاصة أن هذه الحاضرة المغربية كرست مكانتها كنافذة على الإبداع والفن، وغدت محط تحولات مستمرة تساعد في إدراك مشاكل المستقبل"، يقول بنعتيق، قبل أن يزيد: "نخبة بلجيكية من كل المجالات حضرت الموعد، منتمية إلى قطاعات الثقافة والإدارة والتدبير، وهذا دعم للمبادرة القوية المحتفية بالمغرب واعتراف بالجهد المبذول داخل المملكة".

جدير بالذكر أن التظاهرة، التي تتولى سلمى لحلو دور المحافظ على فعالياتها، تستضيف إبداعات موقعة من طرف ياسين العلوي الإسماعيلي وزينب الراقي وعائشة البلوي ومصطفى مفتاح، إلى جانب فاطمة مزموز وهشام العسري وآنا رايموندو؛ كما تعرض مجموعة من مصنفات مصطفى الطنجي التي تخص الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.