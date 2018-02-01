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الرئيسية | خارج الحدود | "إهانة ترامب" تمنع مارادونا من تأشيرة أمريكا

"إهانة ترامب" تمنع مارادونا من تأشيرة أمريكا

"إهانة ترامب" تمنع مارادونا من تأشيرة أمريكا
هسبريس - افي
الخميس 01 فبراير 2018 - 22:45

رفضت السلطات الأمريكية طلب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة وذلك بعد أن أذاعت قناة "تليسيور" المحلية مقابلة معه أهان فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين عن محامي مارداونا، ماتياس مورلا، إن طلب النجم الأرجنتيني للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة قوبل بالرفض رغم استيفائه لك المتطلبات وذلك بعد أن وجه سبابا لترامب بمعنى أنه "مجرد دمية" خلال المقابلة التلفزيونية.

يذكر أن مارادونا منع من المشاركة في مونديال كرة القدم عام 1994 بالولايات المتحدة بعد فضيحة المنشطات، مما اضطر الحكومة الأمريكية لإلغاء تأشيرته حينئذ ليظل كل هذه المدة دون الدخول إلى أراضيها.

ويسعى الأسطورة الأرجنتيني إلى السفر للولايات المتحدة من أجل حضور محاكمة زوجته السابقة، كلاوديا بييافانيي، التي تنظرها إحدى محاكم ميامي في شهر مارس المقبل بعد أن كانت قد اشترت بعض الممتلكات بلقبها وهي عازبة حين كانت متزوجة.

وأوضح مورلا أنه قيل لمارادونا، الذي يدرب فريق الفجيرة الإماراتي حاليا، عند رفض تأشيرته في السفارة الأمريكية بالأرجنتين: "دييجو، إذا سمحت، لا تتحدث عن الولايات المتحدة".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رشيد من أكدز الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:08
يلاه أمارادونا هاذي هي الفرصة باش تعاون المغرب فتنظيم كأس العالم 2026
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