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كُتّاب وآراء
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إيران تعتقل معارضين لقانون إلزام النساء بالحجاب
الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:30
اعتقلت السلطات الإيرانية، 29 شخصا احتجوا، ضد قانون يجبر النساء على ارتداء الحجاب.
وذكرت وكالة أنباء "ايلنا" (مختصة بالشؤون الداخلية الإيرانية) نقلا عن بيان لشرطة العاصمة طهران، اعتقال المحتجين، بدعوى تهديدهم الأمن الاجتماعي في البلاد، بعد اشتراكهم في الحملة التي أطلقها الناشط الإيراني معصوم مسيح كومي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان كومي الذي يعيش خارج إيران أطلق قبل عام، حملة تحت إسم "الأربعاء الأبيض" للاحتجاج على إجبار القوانين الإيرانية، النساء على ارتداء الحجاب.
ولاقت الحملة استجابة في الشارع الإيراني، حيث قامت بعض النساء بخلع الحجاب وتعليقه على عصا في شارع الانقلاب بالعاصمة طهران.
ويعاقب القانون الإيراني النساء السافرات، بالحبس شهرين ودفع غرامة 50 ألف تومان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - momo الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:39
ca nous rappelle le livre Jamais Sans ma fille qui retourne en Iran
2 - سيرة الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:00
إيران وضعها الإستكبار العالمي من الصهاينة والأمريكان للنيل من المسلمين وخلق فوضى طائفية
تحرق الأخضر واليابس و هذا ما يقع في الدول العربية.
تحرق الأخضر واليابس و هذا ما يقع في الدول العربية.
تعليق غير لائق
-14
3 - ريفي أصيل الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:16
الشيعة الإمامية يفرضون الحجاب علىٰ النساء وفي نفس الوقت يحرضوهن على التمتع والمتعة (الزنا) بدعوى أنها من الدين.
تعليق غير لائق
-16
4 - karim الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:39
المعقول مااا بغاه حد . الحرية الحرية = الفساد . و راكوم عارفبن فين وسلاتنا الحرية .
5 - خامنئي المجرم الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:45
هههههه...!!! كيف لدولة "ولاية الفقيه" الموساوية الكافرة كايران ان تجبر بنات الشعب ان يرتدين الحجاب تحت طائلة قانونية مجحفة? كل هذا تفعله دولة خامنئي من اجل تشويه دين الحق لتنفر الناس منه.
تعليق غير لائق
-24
6 - amahrouch الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:01
Je vous ai dit que Rouhani et et la garde révolutionnaire préparait un coup d Etat contre le guide et ses mollahs.L iran veut se reconcilier avec l Amérique et Israel
7 - chouwafa الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:11
كل الأنظمة التي تقيد الحريات الفردية باديلوجية دينية أو .....فهي فاسدة وتحمل في طياتها بذور زوالها لذلك فإن إمبراطورية ولاية الفقيه الشيعية الإيرانية الطائفية بدأت تهتز لتسقط بفعل ثورات الجياع والمحرومين من الحريات وووووووو .والمسلسل طويل
وقد يخلف الملايين من الضحايا من أفراد الشعب .
وقد يخلف الملايين من الضحايا من أفراد الشعب .
8 - مريم الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:20
شي وحدين حنا باركين غير علئ الديسلايك ملي كيسمعو الحجاب كيعماو ليهم العينين .باغين تفرضو علئ المراة الحجاب حتئ هنا راه عمرها ماغادي تكون الحاجة الئ ماكانتش بالخاطر اصلا وعن قناعة توقعو النتايج العكسية .عصر الدكتاتورية والقمع انتهئ انا كواحدة منهن ارفض رفضا باتا ان البسه من سيمنعني ياترئ .ايران المسماة اسلامية سترجع الئ ماقبل الصحوة الاسلامية حيث المراة لها حرية الاختيار وليس ان يقولو انتي حرة بلبس الحجاب مادام ليس اختياري الشخصي.ترهات انشري ياهسبريس املنا في الاجيال القادمة لاصلاح مافسد.
9 - متأمل الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:56
عوض إبداء آراء غير مؤكدة. أطلب من السادة والسيدات القراء الرجوع إلى كلام الله « القرآن الكريم». ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر سيلقى الجواب الشافي.
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