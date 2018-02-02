إيران تعتقل معارضين لقانون إلزام النساء بالحجاب

هسبريس - متابعة

اعتقلت السلطات الإيرانية، 29 شخصا احتجوا، ضد قانون يجبر النساء على ارتداء الحجاب.

وذكرت وكالة أنباء "ايلنا" (مختصة بالشؤون الداخلية الإيرانية) نقلا عن بيان لشرطة العاصمة طهران، اعتقال المحتجين، بدعوى تهديدهم الأمن الاجتماعي في البلاد، بعد اشتراكهم في الحملة التي أطلقها الناشط الإيراني معصوم مسيح كومي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كومي الذي يعيش خارج إيران أطلق قبل عام، حملة تحت إسم "الأربعاء الأبيض" للاحتجاج على إجبار القوانين الإيرانية، النساء على ارتداء الحجاب.

ولاقت الحملة استجابة في الشارع الإيراني، حيث قامت بعض النساء بخلع الحجاب وتعليقه على عصا في شارع الانقلاب بالعاصمة طهران.

ويعاقب القانون الإيراني النساء السافرات، بالحبس شهرين ودفع غرامة 50 ألف تومان.