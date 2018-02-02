حجب الثقة يواجه رئيس جنوب إفريقيا زوما

هسبريس - متابعة

يصوت مشرعو جنوب إفريقيا على تصويت آخر بحجب الثقة ضد الرئيس جاكوب زوما، المتهم باستغلال سلطاته بعد سلسلة من فضائح الفساد، في 22 فبراير الجاري.

وقال رئيس البرلمان باليكا مبيتي، في بيان اليوم الجمعة، إن التصويت سوف يجرى بعد خطاب زوما "حالة الأمة" الذي يوافق الثامن من فبراير الجاري، وخطاب الميزانية الوطنية يوم 21 من نفس الشهر.

واجه زوما، الذي أًصبح رئيسا في 2009 ،ستة إقتراعات بحجب الثقة بالفعل، جرى التصويت على أربعة منها.

وأجري أحدث تصويت في غشت، نجا منه زوما بتصويت 198 نائبا لصالحه مقابل معارضة 177 نائبا له.

وتراجعت القوة السياسية لزوما منذ انتخاب نائب الرئيس سيريل رامافوسا، رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في دجنبر الماضي.

واقترح حزبا المعارض الائتلاف الديمقراطي ومقاتلي الحرية الاقتصادية تصويت 22 فبراير بحجب الثقة.

ويرى المنتقدون أن زوما نزع الشرعية من المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو الحركة الليبرالية التي حكمت جنوب أفريقيا منذ ان وضع انتخاب نيلسون مانديلا كأول رئيس ديمقراطي للبلاد حدا نهائيا للتفرقة العنصرية في 1994 .