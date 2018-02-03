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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تسمح لأطباء بتكوين جنين من 3 أشخاص

بريطانيا تسمح لأطباء بتكوين جنين من 3 أشخاص

بريطانيا تسمح لأطباء بتكوين جنين من 3 أشخاص
هسبريس - متابعة
السبت 03 فبراير 2018 - 04:41

سمحت هيئة الخصوبة البشرية والأجنة التابعة للحكومة البريطانية، لأول مرة، للأطباء في إحدى العيادات شمال شرقي البلاد، بتكوين جنين باستخدام أحماض نووية من 3 أشخاص مختلفين، بحسب ما أفادت "وكالة أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتقوم التقنية الحديثة على مساعدة أي زوجين (رجل وامرأة) على إنجاب طفل خالٍ من الأمراض الوراثية، حال عانت المرأة من مشكلات في العضية الخلوية (الميتوكوندريا)، عبر االاستعانة ببويضة سليمة لسيدة أخرى متبرعة (تكون مصدر عضية الميتوكوندريا السليمة).

وتسمح هذه التقنية الجديدة للنساء اللواتي يعانين من تشوهات أو اضطرابات في الـ"ميتوكوندريا" (مصدر توليد الطاقة داخل الخلايا)، على "تجنّب توريث مواليدهن أمراض وراثية نادرة".

ويؤكد الباحثون أن التقنية تنتج أطفال لديهم حامض نووي ينتمي إلى أبوين أساسيين وقدر ضئيل من طرف متبرعة ثالثة.

وتعد الأمهات مصدر الـ"ميتوكوندرايا"، وذلك لتواجدها في سيتوبلازم الخلايا وليس في أنويتها (مصدر الحيوان المنوي للرجل).

يشار أن أول طفل ولد وفق هذه التقنية كان في المكسيك عام 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كل نفس ذائقة الموت السبت 03 فبراير 2018 - 08:04
الأحماض النووية لثلاثة أشخاص مختلفين لأنجاب طفل منعدم الهوية خال من الأمراض الوراثية ماعدا مرض واحد يولد مع الأنسان ويرثه صاحبه ولو عاش بعد قرون ولاتسمح لها التقنية الجديدة لتفاديها أتدرون من؟ هنا ينتهي العلم كلنا ذاهبون
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2 - السهناني السبت 03 فبراير 2018 - 10:42
التقدم في العلم والطب محبب ومشروع وواجب ولكن اذا خرج عن النواميس والأخلاق يصبح خرقا للظوابط وتشويها للطبيعة فهذه العملية تسمى زنا لأن فيها اختلاط للأنساب .
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