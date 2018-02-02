سجن مرتكب حادثة الدهس وسط لندن 43 عاما

هسبريس - متابعة

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن رجل يبلغ من العمر 48 عاما، الذي صدم بشاحنة عددا من المشاة في منطقة فينسبرى بارك شمالي لندن العام الماضي، لمدة لا تقل عن 43 عاما.

وحكمت محكمة "وولويتش كراون" في العاصمة البريطانية لندن على دارين أوزبورن، الذى قتل رجلا، يبلغ من العمر 51 عاما، وأصاب تسعة اخرين في الهجوم الذى وقع في وقت متأخر من ليلة الـ 19 يونيو الماضي، بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 43 عاما.

وأدين أوزبورن، وهو من كارديف في ويلز ، بالقتل المتصل بالإرهاب وبالشروع في القتل ، رغم إنكاره التهم الموجهة إليه.