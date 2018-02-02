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كُتّاب وآراء
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سجن مرتكب حادثة الدهس وسط لندن 43 عاما
الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:46
قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن رجل يبلغ من العمر 48 عاما، الذي صدم بشاحنة عددا من المشاة في منطقة فينسبرى بارك شمالي لندن العام الماضي، لمدة لا تقل عن 43 عاما.
وحكمت محكمة "وولويتش كراون" في العاصمة البريطانية لندن على دارين أوزبورن، الذى قتل رجلا، يبلغ من العمر 51 عاما، وأصاب تسعة اخرين في الهجوم الذى وقع في وقت متأخر من ليلة الـ 19 يونيو الماضي، بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 43 عاما.
وأدين أوزبورن، وهو من كارديف في ويلز ، بالقتل المتصل بالإرهاب وبالشروع في القتل ، رغم إنكاره التهم الموجهة إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - wood الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:06
الارهاب هو السلاح الجديد الذي يستعمله النظام العالمي الجديد لترهيب المواطنين و تشديد قبضته الامنية على الشعوب ، فعدد كبير من العمليات الارهابية التي تحدث في عدد من الدول خصوصا الغربية يكتنفها الكثير من الغموض سواء من حيت منفيدها او طريقة التنفيد او الجهة التي ورائها ، و على رأس هذه الاحداث واقعة 11 سبتمبر التي يكتنفها الكثير من الغموص و لم يتم الاجابة على الكثير من الاسئلة المحيرة و تم نسبها لجماعة من الشباب المغمورين حيت نفدوا اكبر عملية تدميرية بٱستعمال فاتحات العلب !!!
3 - samIh الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:27
Creo que eso bastante no esta de credibilad.
Viva la justisia. vamos a cantar
شكرا خاسبوريص
Viva la justisia. vamos a cantar
شكرا خاسبوريص
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