ميركل تقيّم قانون رسائل الكراهية على الإنترنت

هسبريس - متابعة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن "الإنترنت ليس حيزا خارج القانون"، ودافعت عن الإجراء الجديد الذي صدقت عليه الحكومة مؤخرا ويسمح بمحو رسائل الكراهية التي تُنشر عبر هذه الشبكة، لكنها لم تستبعد إمكانية إدخال بعض التغييرات عليه.

وفي رسالتها الإسبوعية التي توجهها إلى الشعب الألماني، تحدثت ميركل عن "يوم الإنترنت الآمن" الذي سيجري الاحتفال به الثلاثاء القادم، حيث أبرزت أهمية تطبيق القوانين العامة على العالم الرقمي أيضا.

لكنها أقرت بأن كيفية تنفيذ ذلك هو الجانب "القابل للنقاش"، مؤكدة أن حكومتها ستعمل على تقييم ودراسة تأثير هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ أول يناير الماضي.

ويهدف القانون الذي أثار جدلا في البلاد منذ اليوم الأول، لمكافحة رسائل الكراهية والأنباء الخاطئة التي تُنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتجبر المنصات الإلكترونية على إزالة "المحتويات الإجرامية" خلال 24 ساعة عقب تلقي شكوى أو بلاغ.

وستعاقب الشركات التي تمتنع بشكل منهجي عن الالتزام بهذا القانون، بدفع غرامات قد تصل لـ50 مليون يورو.

ومنذ بدء العمل بهذا الإجراء بداية العام الجاري، بدأت شبكتا (فيسبوك) و(تويتر) بالفعل في محو عدة رسائل لقيادات في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد لاعتبارها محرضة على كراهية الأجانب.

وندد الحزب بهذا الإجراء الذي اعتبره نوعا من "الرقابة"، فيما بدأ حوار على شبكات التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان التحكم في مثل هذه الرسائل يجب أن يكون في أيدي الشركات الخاصة أم القضاء.