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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة حقوقية: تركيا تقصف اللاجئين السوريين

منظمة حقوقية: تركيا تقصف اللاجئين السوريين

منظمة حقوقية: تركيا تقصف اللاجئين السوريين
هسبريس - متابعة
السبت 03 فبراير 2018 - 19:50

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإن القوات المسلحة التركية تقصف "بشكل عشوائي" طالبي اللجوء من السوريين الذين يحاولون عبور الحدود التركية المغلقة.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه إن "السوريين الذين يهربون إلى الحدود التركية بحثا عن الأمن واللجوء يتعين عليهم العودة بالرصاص وسوء المعاملة".

واستندت المنظمة في تقريرها على عشرات الشهادات من اللاجئين السوريين الذين تمكنوا من عبور الحدود التركية عبر استخدام طرق التهريب، والتي دفعوا فيها مبالغ وصلت لثمانية آلاف دولار للشخص الواحد.

وأكدت المسؤولة أنه "من المحتمل أن يرتفع عدد السوريين الذين على استعداد للمخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى تركيا" جراء المعارك الدائرة في إدلب وعفرين التي تشهد عملية عسكرية للقوات التركية منذ 15 يناير الماضي، "لتأمين الحدود".

ووفقا للمنظمة، نزح نحو 247 ألف سوري بين 15 دجنبر 2017 و15 يناير 2018 إلى تلك المنطقة الحدودية.

ويأتي تصعيد الأعمال العدائية في إدلب ومدينة عفرين الكردية، ورفض تركيا السماح لطالبي اللجوء من السوريين بعبور حدودها، عندما أغلقت بعض البلدان العربية مثل لبنان والاردن لحدودها أمام اللاجئين السوريين، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".

واختتمت المنظمة بيانها مذكرة بأن تركيا تأوي أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري وهي الدولة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين، لكن "رحابة تركيا في إيواء أكبر عدد من اللاجئين لا يعفيها من مسئولية مساعدة أولئك الباحثين عن حماية عند حدودها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - omar souiri السبت 03 فبراير 2018 - 21:08
لما إشتد الخناق على الدواعش،أخدوا يفكرون في الدخول إلى تركيا تحت غطاء طالبي اللجوء من السوريين...علما أن تركيا أغلقت حدودها لمعرفتها السابقة بمكر الدواعش وحيلهم..وهذا يدخل في نطاق سيادتها على كل أراضيها وحدودها..
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2 - tomtom السبت 03 فبراير 2018 - 21:34
تركيا لها الحق في تطهير حدودهها ومراقبة انغماس الدواعش والاكراد الشيوعيين المشاغبين
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3 - simo السبت 03 فبراير 2018 - 22:57
أنها الفوضى وتصفية الحسابات على أرض سورية. بالأمس القريب حاربت تركيا الأكراد بالدواعش التي كانت تزودهم بالأسلحة و المقاتلين القادمون من مختلف الدول. وكانت تسوق للنفط الذي كانت تسيطر على آباره داعش. والآن لما سقطت داعش تغبرت اللعبة وهي الآن تتحالف مع الجيش الحر الذي بدوره ستنقلب عليه مستقبلا. أما عن موضوع داعش فالكل انساق لمحاربته لهذا الكيان الغامض الذي تلخر زعماره وتركوا جيوش من المقاتلين يعودون لبلدانهم؟؟؟ . وتركيا تحارب الأكراد بأسلحة حلف الناتو من طائرات f16 وذبابة M48 t Sabra النسخة المعدلة بتعاون مع إسرائيل لذبابة M 48 Patton الأمريكية. زيادة على ذبابة Altay T1 دات الأجزاء الألمانية والكورية الجنوبية. إنه فعلا الغموض والتناقضات والهدف واحد هو تشتيت ما تبقى من دول الشام.
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