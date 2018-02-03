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كُتّاب وآراء
منظمة حقوقية: تركيا تقصف اللاجئين السوريين
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإن القوات المسلحة التركية تقصف "بشكل عشوائي" طالبي اللجوء من السوريين الذين يحاولون عبور الحدود التركية المغلقة.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه إن "السوريين الذين يهربون إلى الحدود التركية بحثا عن الأمن واللجوء يتعين عليهم العودة بالرصاص وسوء المعاملة".
واستندت المنظمة في تقريرها على عشرات الشهادات من اللاجئين السوريين الذين تمكنوا من عبور الحدود التركية عبر استخدام طرق التهريب، والتي دفعوا فيها مبالغ وصلت لثمانية آلاف دولار للشخص الواحد.
وأكدت المسؤولة أنه "من المحتمل أن يرتفع عدد السوريين الذين على استعداد للمخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى تركيا" جراء المعارك الدائرة في إدلب وعفرين التي تشهد عملية عسكرية للقوات التركية منذ 15 يناير الماضي، "لتأمين الحدود".
ووفقا للمنظمة، نزح نحو 247 ألف سوري بين 15 دجنبر 2017 و15 يناير 2018 إلى تلك المنطقة الحدودية.
ويأتي تصعيد الأعمال العدائية في إدلب ومدينة عفرين الكردية، ورفض تركيا السماح لطالبي اللجوء من السوريين بعبور حدودها، عندما أغلقت بعض البلدان العربية مثل لبنان والاردن لحدودها أمام اللاجئين السوريين، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
واختتمت المنظمة بيانها مذكرة بأن تركيا تأوي أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري وهي الدولة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين، لكن "رحابة تركيا في إيواء أكبر عدد من اللاجئين لا يعفيها من مسئولية مساعدة أولئك الباحثين عن حماية عند حدودها".