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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تدين اعتقال متظاهرات إيرانيات ضد الحجاب

أمريكا تدين اعتقال متظاهرات إيرانيات ضد الحجاب

أمريكا تدين اعتقال متظاهرات إيرانيات ضد الحجاب
هسبريس - متابعة
الأحد 04 فبراير 2018 - 07:42

أدانت الولايات المتحدة اعتقال 29 إيرانية على الأقل في تظاهرات ضد فرض الحجاب تشهدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الأيام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "الولايات المتحدة تدعم الإيرانيات في احتجاجهن ضد فرض الحجاب. ندين اعتقال 29 امرأة لممارسة حقوقهن وحرياتهن الأساسية في كفاحهن ضد فرض الحجاب".

وفي بيان مقتضب، أكدت نويرت أن "الناس من حقها أن تكون حرة في ارتداء ما يحلو لها وممارسة الدين الذي ترغب فيه". وأضافت "تحريم على المرء هذا الاختيار يقوض استقلاليته وكرامته".

كما شددت على أن الولايات المتحدة تواصل دعمها الثابت لحقوق الحرية الدينية والتعبير والتجمع.

وبالأيام الأخيرة، خلعت إيرانيات غطاء الرأس الإلزامي في احتجاجات بشوارع طهران وأصفهان وقمن بوضعه على عصا والتلويح بها.

يذكر أنه منذ نجاح الثورة في عام 1979 فرضت الجمهورية الإيرانية على النساء معايير إلزامية في ارتداء الملابس.

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