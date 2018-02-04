24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1912:4615:3918:0419:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الغموض يلف وفاة خمسيني شنقا ضواحي تطوان‎ (5.00)

  2. السلامي يؤكد جاهزية "المحليين" لإهداء المغاربة لقب "الشان" (5.00)

  3. نبيلة مُنيب توقد الشمعة الثانية على رأس الحزب الاشتراكي الموحد (5.00)

  4. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة ببرشيد (5.00)

  5. سكان "دوار الـگرعة" يرفضون بقعا أرضية وشققا خارج الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السجن 31 عاما لمغرد أساء إلى السعودية والإمارات

السجن 31 عاما لمغرد أساء إلى السعودية والإمارات

السجن 31 عاما لمغرد أساء إلى السعودية والإمارات
هسبريس - متابعة
الأحد 04 فبراير 2018 - 15:43

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد حكماً جديداً يقضي بحبس المغرد الدكتور عبدالله الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

وذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم أن المحكمة أسندت للمتهم أنه أساء للإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحسب الصحيفة ، ترتفع بهذا الحكم سنوات حبس الصالح إلى 31 سنة حتى الآن.

وكانت محكمة الجنايات قضت في 21 يناير الماضي بالحبس على الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية.

يذكر أن المتهم هارب من تنفيذ الأحكام، وقدم لجوءً إلى بريطانيا معلناً عدم عودته للكويت.

وكان عدد من المغردين قد تم إحالتهم بتهم مماثلة، بسبب الخوض في الأزمة الخليجية وكتابة تغريدات مخالفة للقانون.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.

وتعمل الكويت على النأي بنفسها على الانخراط في هذه الأزمة من خلال قيادة وساطة تم دعمها دوليا لإنهاء الأزمة الخليجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - العباس الأحد 04 فبراير 2018 - 16:09
علاش السعوديه دايرينها ف المرتبه الثامنه ولا التاسعه ف العالم من ناحيه الحقوق؟
المغرب يعتبر جنة مقابل السعوديه والامارات
واخا نعرف نبقا كانسعى فالمغرب ومانمشيش لعند اصحاب الصفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
2 - wood الأحد 04 فبراير 2018 - 16:38
مثل هذه الاحكام لا يمكن ان تحدث الا في دول قمة في الاستبداد و التعسف تحكم شعوبها بقوة الحديد و النار و الخوف و الترهيب . فمثل هذه الاحكام هي ايضا رسالة واضحة لباقي المواطنين لما يتنظر كل من سولت له نفسه ان ينطق ببنت شفة بكلام يسيء حسب نظرهم لانظمة الخليج الفاسدة التي نصبها الامريكان و الغرب كدمى لحماية مصالحه !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
3 - محمود الأحد 04 فبراير 2018 - 17:03
عندما اقرأ مثل هاته الأخبار احمد الله أني ولدت في المغرب .اعبر عن رايي كما يحلوا لي و احترم المقدسات الوطنية و الدينية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - Amri الأحد 04 فبراير 2018 - 17:16
أحكام صبيانية تشبه محاكمة زعماء حراك الريف في المغرب وهي غير مُبررة وتتنافى مع ما وصلت إليه الإنسانية من تقدم في مجال حرية الرأي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
5 - makayn wa الأحد 04 فبراير 2018 - 17:28
ياسلام ! هدي هي الدمقراطية وحقوق الانسان والحرية الفكرية وحرية التعبير والا فلا. تغريدة ب 31 عام ديال الحبس. عرفتو دابا علاش امريكا دايرة العرب تحت السباط . 100 الف دونالد ترامب ولاهاد القوم ! يالطيف فين وصل التخلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
6 - حياتي الأحد 04 فبراير 2018 - 18:10
وهل السعودية والإمارات تعتبر من المقدسات حتى يحكم هذا الرجل بالسجن لمجرد انتقاده نظامين استبدادي قمعي متخلف يتآمر على المسلمين وينشر
الرعب والخوف بين مواطنيه تماما كما تفعل إيران مع مخالفيها وهذا حال الأنظمة الإستبدادية تكره سماع
الحق والنقد لأنها تعيش في الباطل وتدافع عن الباطل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
7 - مواطنصريح الأحد 04 فبراير 2018 - 18:22
هده الاحكام لايمكنها ان تصدر سوى من دول والتي لايمكن تسميتها بدول ولكن هي عبارة عن ضيعات خاصة لمالكيها والتى لايسمح فيها لاي مواطن ان يبدي برايه ودالك على نسق فرعون لااريكم الاماارى والغريب في الامر انهم يريدون ان يتم ادراجهم ضمن الترتيب العالمي للدول التي لاتحترم حقوق الانسان عفوا التي تحترم حقوق الانسان ومايزيد الطين بلة ان اغلب هده الدول اسلامية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
8 - ع إمارتي الأحد 04 فبراير 2018 - 18:27
اول شي يخصم سنين باش توصلوا للامارات وكذالك بڤبزا وبفلوس مَش فابور احنا ندخل لعندكم ببلاش لانا نغير جوا كل عام في بلد لو ماعندنا حقوق ليش مسموح لنا ندخل اي بلد بدون ڤيزا مسبقه نأخذها من المطار ما بدلنا جواز بلدنا والي ينتقد الامارات والسعوديه والي يقول المغرب ارحم اشوف واحد يتعد ويسب في ا الاسره الحاكمة عندهم ويبين وجه مَش خبعا واذا مااصبح بسجن عكاشه انا ماشي ولد أبوي والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
9 - hippo الأحد 04 فبراير 2018 - 18:41
حتى وهو لاجئ في انجلترا لم يفلت من التفرعين الله يحفظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - سائر الأحد 04 فبراير 2018 - 19:14
الحمد لله على نعمة الحرية و الأمن والإستقرار في بلاد المغرب ما ينقصنا إلى التوبة إلى الله والإستغفار حتى ننعم بجنة عرضها السماوات والأرض وننجو من عذابه الأليم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - Amri الأحد 04 فبراير 2018 - 19:52
إلى 8 ء ع إمارتي
إلى متى ستبقون أضحوكة العالم؟
تفتخر بكونك تسافر بدون الحصول على التأشيرة فهذا لا يمنع من كونكم مصنفون في ذيل الأمم في مجال حرية التعبير. تستعرضون عضلاتكم على العمال المنتمين إلى البلدان الفقيرة وتقمعون مواطنيكم وفي نفس الوقت تركعون لسيدكم آلأروبي والأمريكي. لقد حان الوقت لتزيلوا الغشاوة عن أعينكم. فأنتم لا شيئ بدون بترول. فإذا كنتم تسافرون بدون حصول على تأشيرة فهذا ليس حبا في أخلاقكم أو لسواد أعينكم بل حبا في أموال البترول؛ وبدونه لا أحد يود دخولكم إلى بلده.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - حكيمة الأحد 04 فبراير 2018 - 19:55
الى المعلق Amri...))))++++حمدوا الله وشكروه اللي مازال النطق بالحكم ما صدر ضد الخونة. للي بغاوا يخربوا البلاد واعتداوا على رجال الامن والقوة العمومية احرقوا مساكنهم واحرقوا سيارات المخزن وحرضوا بعض الشباب الأوباش الملثمين برشق الشرطة والقوة العمومية بالحجارة الصم عشوائيا مما تسبب لهم في مقتل ابن بلدهم الحسيمة مات مسكين بحجارة طائشة الله يرحمه وينعلهم......الزفازفة والمرتزقة وقائدهم الانفصالي الخائن المأجور المتآمر مع اعداء الوطن ورفعه شرويطة مزخرفة بدل العلم الوطني .المغربي..........والسب والشتم ونعث المغاربة الاحرار المخلصين لملكهم ووطنهم بالعبيد والعياشة ... بصحتنا عبيد وعياشة ونفتخر عاش الملك .عاش الملك. عاش الملك...موتوا..بسم . نتمناوا نفس هذا الحكم يطبق على الخونة انشاء الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
13 - محمود الأحد 04 فبراير 2018 - 20:02
يبدو لي يا اخ العرب -ع اماراتي- انك لا تميز بين التخلف في كل شيء منها الديموقراطية و الغني ،هناك دول غنية بمواردها و متخلفة لا تستطيع حتى حماية أراضيها و قد عشتم ذلك خلال حرب الخليج و دول فقيرة بمواردها و مع ذلك متقدمة في كل شيء بما فيها الديموقراطية و خير مثال هو اليابان .اما فرض الفيزا فمرده الى عوامل اقتصادية و أمنية اذا كنت من جيل السبعينات فان ألمانيا و فرنسا و اخرها اسبانيا لم تكن تفرض الفيزا الا بعد ان كثرت الهجرة السرية و العمليات الإرهابية و ألمانيا فرضت الفيزا الا بعد العمليات التي قامت بها الفلسطينيون ضد الوفد الاءسراءلي اثناء الألعاب الأولمبية في مدينة ميونيخ لذا قبل ان تتحدث عن الفيزا عليك ان تراجع دروسك .السلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - مواطن صريح الأحد 04 فبراير 2018 - 20:13
ردا على صاحب التعليق الامراتي الي يتباها بجواز سفره هدا اقول له لولا البترول ببلدكم ولله ما يدعونك تخرج من بلدك اوبس لكن ما يتركونك تشوف الشمس لكن غدا لناضره قريب ستجف ابار بترولكم وعندها ستبقى تتفرج على العالم غير في التلفاز يا فهيم زمانه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - مغربي مستغرب! الأحد 04 فبراير 2018 - 20:37
إذا مجرد تغريدة يُحكم بسببها على هذا الأخ الكويتي ب 31سنة فبكم سيحكمون على السارق والمحتال والزاني والمتاجر بالمخدرات وووو
والله عيب وحرام أن يحصل هذا الظلم ببلاد المسلمين والغريب في الأمر أن هناك دول عربية اسلامية يتطاول بعض شعبها على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن الكريم ولا من يُحرك ساكنا لكن عندما يتعلق الامر بالأمور السياسية فالعكس تماما وممكن أن يقومو بإعدام أحد مواطنيهم فقط لأنه انتقد الحاكم أو حاشيته !؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.