24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:19
|12:46
|15:39
|18:04
|19:21
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- كاتب يعرّي "مغرب الستينات".. عنف وشعوذة وإباحية جنسية
- مادورو .. سائق الحافلات الذي يقود فنزويلا نحو الإفلاس
- إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة
- بلخياط وتنظيم المونديال
- إسبانيا تشغل 11 ألف مغربية في جني الفواكه بـ37 يورو لليوم
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السجن 31 عاما لمغرد أساء إلى السعودية والإمارات
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد حكماً جديداً يقضي بحبس المغرد الدكتور عبدالله الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
وذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم أن المحكمة أسندت للمتهم أنه أساء للإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وحسب الصحيفة ، ترتفع بهذا الحكم سنوات حبس الصالح إلى 31 سنة حتى الآن.
وكانت محكمة الجنايات قضت في 21 يناير الماضي بالحبس على الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية.
يذكر أن المتهم هارب من تنفيذ الأحكام، وقدم لجوءً إلى بريطانيا معلناً عدم عودته للكويت.
وكان عدد من المغردين قد تم إحالتهم بتهم مماثلة، بسبب الخوض في الأزمة الخليجية وكتابة تغريدات مخالفة للقانون.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.
وتعمل الكويت على النأي بنفسها على الانخراط في هذه الأزمة من خلال قيادة وساطة تم دعمها دوليا لإنهاء الأزمة الخليجية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
المغرب يعتبر جنة مقابل السعوديه والامارات
واخا نعرف نبقا كانسعى فالمغرب ومانمشيش لعند اصحاب الصفر
الرعب والخوف بين مواطنيه تماما كما تفعل إيران مع مخالفيها وهذا حال الأنظمة الإستبدادية تكره سماع
الحق والنقد لأنها تعيش في الباطل وتدافع عن الباطل.
إلى متى ستبقون أضحوكة العالم؟
تفتخر بكونك تسافر بدون الحصول على التأشيرة فهذا لا يمنع من كونكم مصنفون في ذيل الأمم في مجال حرية التعبير. تستعرضون عضلاتكم على العمال المنتمين إلى البلدان الفقيرة وتقمعون مواطنيكم وفي نفس الوقت تركعون لسيدكم آلأروبي والأمريكي. لقد حان الوقت لتزيلوا الغشاوة عن أعينكم. فأنتم لا شيئ بدون بترول. فإذا كنتم تسافرون بدون حصول على تأشيرة فهذا ليس حبا في أخلاقكم أو لسواد أعينكم بل حبا في أموال البترول؛ وبدونه لا أحد يود دخولكم إلى بلده.
والله عيب وحرام أن يحصل هذا الظلم ببلاد المسلمين والغريب في الأمر أن هناك دول عربية اسلامية يتطاول بعض شعبها على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن الكريم ولا من يُحرك ساكنا لكن عندما يتعلق الامر بالأمور السياسية فالعكس تماما وممكن أن يقومو بإعدام أحد مواطنيهم فقط لأنه انتقد الحاكم أو حاشيته !؟