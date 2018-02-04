السجن 31 عاما لمغرد أساء إلى السعودية والإمارات

هسبريس - متابعة

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد حكماً جديداً يقضي بحبس المغرد الدكتور عبدالله الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

وذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم أن المحكمة أسندت للمتهم أنه أساء للإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحسب الصحيفة ، ترتفع بهذا الحكم سنوات حبس الصالح إلى 31 سنة حتى الآن.

وكانت محكمة الجنايات قضت في 21 يناير الماضي بالحبس على الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جديدة بتهمة الإساءة للسعودية.

يذكر أن المتهم هارب من تنفيذ الأحكام، وقدم لجوءً إلى بريطانيا معلناً عدم عودته للكويت.

وكان عدد من المغردين قد تم إحالتهم بتهم مماثلة، بسبب الخوض في الأزمة الخليجية وكتابة تغريدات مخالفة للقانون.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.

وتعمل الكويت على النأي بنفسها على الانخراط في هذه الأزمة من خلال قيادة وساطة تم دعمها دوليا لإنهاء الأزمة الخليجية.