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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تبدأ إشعار طالبي اللجوء الأفارقة بالترحيل

إسرائيل تبدأ إشعار طالبي اللجوء الأفارقة بالترحيل

إسرائيل تبدأ إشعار طالبي اللجوء الأفارقة بالترحيل
هسبريس - متابعة
الأحد 04 فبراير 2018 - 20:45

صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية بأن السلطات بدأت إصدار إخطارات بالترحيل لطالبي اللجوء الأفارقة اليوم الأحد في إطار خطة حكومية لترحيل نحو 38 ألف شخص.

ويتم إصدار الإخطارات، التي تُبلغ طالب اللجوء بضرورة مغادرة إسرائيل في غضون شهرين وإلا يكون عرضة للتوقيف، للرجال الذين ليس لديهم أطفال.

وخلال السنوات الأولى من القرن الحالي، قام طالبو لجوء أغلبهم من السودان وإريتريا برحلة شاقة عبر شبه جزيرة سيناء المصرية إلى إسرائيل. وأدى التدفق الكبير إلى إسرائيل ذات الأغلبية اليهودية إلى رد فعل عنيف من جانب الكثير من الإسرائيليين الذين يقولون إن هؤلاء الوافدين ليسوا لاجئين حقيقيين وإنما "متسللون".

وتتضمن الخطة أن يحصل طالبو اللجوء الذين يوافقون على السفر طواعية على 3500 دولار وتذكرة طيران إلى دولة ثالثة. ويتم استثناء النساء والأطفال والآباء الذين يعولون أطفالا من خطة الترحيل.

وبداية من أبريل، سيتم تخفيض مبلغ الـ3500 دولار تدريجيا، كما من الممكن أن يتم توقيف من لا يغادرون.

ويقول كثيرون من طالبي اللجوء إنهم يفضلون السجن على العودة إلى أفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - TAGADAT الأحد 04 فبراير 2018 - 20:56
J espère que le maroc doit faire avec ces immegrers elegaux africains ou de moyen orient avant qu' il ne soit pas trop-tard.
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15
2 - mbark الأحد 04 فبراير 2018 - 21:05
بحال والو إصيفتوهم هنا المغرب الله إلطف أصافي
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32
3 - اسرائل الأحد 04 فبراير 2018 - 21:38
نريدهم في المغرب نحبهم من فضلك يا اسرائل أرسلهم إلينا في عجل ألم تسمعي مادا تقول حكومتنا الغنية التي جعلت شعب لمغربي يعيش في رفاهية و غناء حتى أصبحنا نبحت لمن سوف نعطي المال الفائض عند شعب هل نعطيه إلى سويد أم نرويج نعم ولكن لحكومة ذكية قالت سوف يكون من نصيب الأفارقة
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22
4 - BOUKADIR/LONDON الأحد 04 فبراير 2018 - 22:43
مرحبا باخواننا الافارقة في بلدهم التاني المغرب.
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-7
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