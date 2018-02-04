إسرائيل تبدأ إشعار طالبي اللجوء الأفارقة بالترحيل

هسبريس - متابعة

صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية بأن السلطات بدأت إصدار إخطارات بالترحيل لطالبي اللجوء الأفارقة اليوم الأحد في إطار خطة حكومية لترحيل نحو 38 ألف شخص.

ويتم إصدار الإخطارات، التي تُبلغ طالب اللجوء بضرورة مغادرة إسرائيل في غضون شهرين وإلا يكون عرضة للتوقيف، للرجال الذين ليس لديهم أطفال.

وخلال السنوات الأولى من القرن الحالي، قام طالبو لجوء أغلبهم من السودان وإريتريا برحلة شاقة عبر شبه جزيرة سيناء المصرية إلى إسرائيل. وأدى التدفق الكبير إلى إسرائيل ذات الأغلبية اليهودية إلى رد فعل عنيف من جانب الكثير من الإسرائيليين الذين يقولون إن هؤلاء الوافدين ليسوا لاجئين حقيقيين وإنما "متسللون".

وتتضمن الخطة أن يحصل طالبو اللجوء الذين يوافقون على السفر طواعية على 3500 دولار وتذكرة طيران إلى دولة ثالثة. ويتم استثناء النساء والأطفال والآباء الذين يعولون أطفالا من خطة الترحيل.

وبداية من أبريل، سيتم تخفيض مبلغ الـ3500 دولار تدريجيا، كما من الممكن أن يتم توقيف من لا يغادرون.

ويقول كثيرون من طالبي اللجوء إنهم يفضلون السجن على العودة إلى أفريقيا.