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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تحذر من استثمار الأصول الرقمية المشفرة

الإمارات تحذر من استثمار الأصول الرقمية المشفرة

الإمارات تحذر من استثمار الأصول الرقمية المشفرة
هسبريس - متابعة
الاثنين 05 فبراير 2018 - 02:50

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (حكومية)، الأحد، من أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة.

وشددت الهيئة في بيان لها، على ضرورة التزام المستثمرين بأقصى درجات الحذر من أنشطة جمع الأموال كافة، القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة (مثل العملات cryptocurrencies والأدوات الرمزية tokens)، التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل الدولة.

والأصول الرقمية المشفرة، هي شكل من أشكال المال الرقمي الذي تم تصميمه ليكون آمنا، وفي كثير من الحالات مجهولا من المرسل والمتلقي (أي غير معروف من أرسل المال والى من أُرسل).

وبينت الهيئة أن الأنشطة الخاصة بـ "الإصدارات الأولية للعملات" أو "الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية"، تندرج تحت هذا التحذير.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه الأصول يجري بيعها للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى، مقابل الحصول على عملات رقمية، وأن شروط وميزات هذه المنتجات تتفاوت بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات تكون مُصْدَرَة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، وربما يكون من الصعب للغاية تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية.

والأصول المشفرة، مرتبطة بالإنترنت المشفر (كإرسال إيميل مشفر)، وهي عملية تحويل المعلومات المقروءة إلى شيفرة غير قابلة للاختراق، ولا يمكن تتبع عمليات الشراء والتحويلات.

وتستخدم هذه العمليات أيضا، في المدفوعات بين طرفين بعيدا عن مراقبة طرف ثالث (البنك أو البنك الوسيط أو البنك المركزي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خبير الاثنين 05 فبراير 2018 - 04:03
توجد أنواع من اﻷصول المشفرة، فهناك عملات مشفرة مركزية وعملات مشفرة لا مركزية، فالعملة المركزية يمكن تتبعها لأنها تتحكم فيها الشركة المنتجة مثل عملة الريبل، أما العملة اللامركزية مثل البيتكوين فيصعب تتبعها، لكن هذا لم يعد مستحيلا في ظل التطور الحاصل في مجال العملات الرقمية ومطالبة أغلب المواقع بصورة جواز السفر ومعلومات المستخدم قبل الشروع في تداول العملات المشفرة.
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