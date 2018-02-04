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الرئيسية | خارج الحدود | ناسا: كويكب يقترب جدا من الأرض دون مخاطر

ناسا: كويكب يقترب جدا من الأرض دون مخاطر

ناسا: كويكب يقترب جدا من الأرض دون مخاطر
هسبريس - متابعة
الأحد 04 فبراير 2018 - 18:40

يمر كويكب، تتبعه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا منذ 14 عاما،قرب الأرض بدرجة كبيرة، اليوم الأحد ، لكن لايتعين على سكان الأرض ان ينتابهم القلق، نظرا لأنه ليس من المحتمل أن يصطدم بها.

وسيمر الكويكب ويحمل رقم "AJ129 2002" بجوار الأرض عند الساعة 2130 بتوقيت جرينتش على مسافة تبلغ نحو 4.2 مليون كيلومتر أو نحو 10 أمثال المسافة بين الأرض والقمر.

وقالت ناسا على موقعها الالكتروني إن الكويكب، الذي يبلغ قطر دائرته بين نصف كيلومتر و2ر1 كيلومتر، ستبلغ سرعته 34 كيلومترا في الثانية.

وعلى الرغم من الأن الكويكب "AJ129 2002" مصنف على أنه ينطوى على خطر محتمل ، فهو لا يشكل أي تهديد فعلي باصطدامه بالأرض في المستقبل المنظور.

وقال بول تشوداس، مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا، إن "حساباتنا تشير إلى أنه ليس من المحتمل على الاطلاق اصطدام الكويكب AJ129 2002 بالأرض في 4 فبراير أو أي وقت طوال المئة سنة القادمة ".

وأصدرت ناسا أحدث معلومات عن رحلة مسار الكويكب الوشيكة قبل نحو أسبوعين، قائلة إنها جاءت ردا على الكثير من الأسئلة.

كان قد تم اكتشاف الكويكب في 15 يناير عام 2002 من خلال مشروع رصد الكواكب برعاية ناسا ومقره في هاواي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمود الأحد 04 فبراير 2018 - 19:34
هذا الحدث سيكون مادة دسمة "للعلماء"المحسوبين على الاسلام و سيقولون انه ذكر منذ أربعة عشرا قرنا
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-90
2 - soumaya ( chaouen) ( nador) الأحد 04 فبراير 2018 - 20:03
ربما يكون هذا الكويكب الذي كنا نسمع عنه من زمان أنه سيقلب إتجاه الأرض فيصبح شرق الكرة الأرضية هو غربها واتجاه الغرب يصبح في اتجاه الشرق ----وقتها سنرى الشمس تشرق من مغربها اذا صح افتراض ناسا ومر فعلا هذا الكويكب من جانب الأرض ومن غير ما يلمسها تكفي شرارة المرور أن تحدث انقلابا للكرة الأرضية رأسا على عقب ----لطفك يارب ---- مليون شكر هسبريس
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-37
3 - حلالة 59 الأحد 04 فبراير 2018 - 20:49
لماذا أسموه كويكب ؟ و قطره ما بين نصف كيلومتو و 1,2 .و شكله لا يجسم كوكب. ربما هذا حجر كبير على شكل صخرة كانت ضمن مذنب من المذنبات فزاغ عنها و انفرد. أما الكوكب فله شكل. و ذكر أنه قد يصطدم بالأرض في القرون القادمة فكيف ؟ إذن كل كوكب سيصطدم ذات يوم. و أين هي جادبيته ؟ و في الأخير يبقى العلم قائما و البحوث مستمرة و الناس تبحث في الفضاء و نحن نبحث بالمجهر على طرف الخبز المر في هاد لبلاد
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25
4 - said الأحد 04 فبراير 2018 - 20:54
أظن أن هذا فقط جس النبض على ما سيحدث في المستقبل القريب جدا ألا وهو إقتراب الكوكب (إكس أو نيبيرو)الذي سيخلف زلازل وتسونامي وسيعيد الأرض للعصر الجليدي.وبذالك تعود بلاد العرب
مروجا وأنهارا.يقول الحق سبحانه،والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.هذا في القرآن أما في الحديث فيسمى بالكوكب ذو الذنب الذي سيظهر مع الشمس كعمود أحمرقبل أن يدخل المجال الجوي.
فعلماء الفلك أكدوا كل هذا،والتغير المناخي الحالي كله بسبب إقتراب النجم الطارق.
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-5
5 - [email protected] الأحد 04 فبراير 2018 - 21:19
ان كان الكويكب سيصتدم مع الارض فهذه علامة من علامات الساعة الكبرى اقرا القران .بسم الله الرحمن الرحيم
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة (ص) الله العظيم)
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-10
6 - عادل الأحد 04 فبراير 2018 - 21:25
اودي لاش خطاها لااااااااااااااااااااااااش
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15
7 - Taslim الأحد 04 فبراير 2018 - 22:04
Moi je suis diplome master chomeur, ni travail, ni maison, ni femme, ni enfants, walou, je m'en foue des asteroides , qu'ils cassent tout, wallah, je m'en fous car j'ai rien a perdre, car j'ai tout perdu. cela dit, il est ou Dr. Amrou Khaled pour nous raconter une de ses histoires des miracles du coran, version asteroid?
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4
8 - simo الأحد 04 فبراير 2018 - 22:19
لدي ملاحظة فقط لبعض المتدخلين. فالحدث هو علمي ويعتمد على ظواهر طبيعية كونية, واستنادا لمعادلات رياضية تم تحديد مسار هذا الكويكب. فلماذا الإجتهادات الخرافية والإدعاء بالمعرفة وتأويل الآيات القرآنية. فاتركوا العلم لأهله والقرآن الكريم للعارفين بأموره.
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15
9 - مصطفى الأحد 04 فبراير 2018 - 22:48
و طبعا هواة تأويل الايات و الركوب على ابحاث الغرب و اكتشافاته العلمية كانوا على علم مسبق بهاد الحدث بما أنه قد ورد ذكره في الايات القرانية منذ قرون
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-2
10 - simoh الأحد 04 فبراير 2018 - 23:06
Le 8 février 2172, ce même astéroïde passera à seulement 685 000 km de la Terre. Autrement dit à moins de 2 fois la distance Terre-Lune.
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