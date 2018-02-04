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الرئيسية | خارج الحدود | مصر تشدد شروط دخول اليمنيين إلى أراضيها

مصر تشدد شروط دخول اليمنيين إلى أراضيها

مصر تشدد شروط دخول اليمنيين إلى أراضيها
هسبريس - متابعة
الأحد 04 فبراير 2018 - 19:35

شددت مصر، الأحد، شروط دخول اليمنيين إلى أراضيها عبر توسيع الفئة العمرية غير المستثناة من شرط التأشيرة المسبقة، بداية من غدٍ الإثنين.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، إن "مصلحة الجوازات والهجرة (حكومية) قررت اشتراط حصول اليمنيين من الفئة العمرية من 16 إلى 50 عاما، على تأشيرة صادرة من سفارات وقنصليات القاهرة بالخارج، للسماح بدخول مصر"، بعد أن كانت تستثني من هم بين 18 و45 عاما.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أنه "سيتم ترحيل من لم يحصل على تأشيرة دخول من اليمنيين (غير المستثنين) على نفس الطائرات التي نقلتهم إلى مصر".

وأشار إلى أن "التعليمات استثنت الأطفال دون 16عاما، والرجال والسيدات فوق 50 عاما".

فيما أوضح مصدر مسؤول بشركة الخطوط اليمنية للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه لا يصرح لوسائل الإعلام، أنه سيتم تطبيق القرار بدء من غد الإثنين على ركاب رحلاتها القادمة من عدن وسيئون.

وشركة الخطوط الجوية اليمنية، هي الوحيدة التي تسيّر رحلات من المدن اليمنية (عدن، سيئون)، إلى مطارات القاهرة، وجدة، والملكة علياء بالأردن، والخرطوم.

وامتنعت كافة شركات الطيران العربية والدولية عن القيام برحلاتها المعتادة، منذ اندلاع المعارك في اليمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أغبياء الأحد 04 فبراير 2018 - 20:46
اليمنيين أشرف وأعز من المصريين بكل ما للكلمة من معنى ماذا يفعلون في مصر الفساد والفسق والنفاق نهاراً جهارا
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