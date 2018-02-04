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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تسجن "جاسوسا" بتهمة بيع معلومات نووية

إيران تسجن "جاسوسا" بتهمة بيع معلومات نووية

إيران تسجن "جاسوسا" بتهمة بيع معلومات نووية
هسبريس - متابعة
الأحد 04 فبراير 2018 - 21:50

أفاد الموقع الإخباري للسلطة القضائية في إيران،اليوم الأحد، بأن محكمة إيرانية قضت بالسجن ست سنوات على شخص لقيامه ببيع معلومات عن برنامجها النووي إلى الولايات المتحدة ودولة أوروبية.

وقال مدعي طهران ، عباس جعفري دولت آبادي ، لوسائل إعلام إن الشخص المدان التقى تسع مرات مع عملاء أمريكيين وأوروبيين لتسليم معلومات "عن العقوبات والمسائل النووية" وتلقى في المقابل مبالغ مالية غير محددة.

وأضاف المسؤول الإيراني "صدر الحكم على هذا الشخص بالسجن ست سنوات وإعادة الأموال ومصادرتها".

يذكر أنه في دجنبر الماضي، كانت المحكمة العليا قد أيدت حكما بإعدام أحمد رضا جلالي، وهو أكاديمي إيراني كان يعيش في السويد أدين بتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من العلماء النوويين البارزين.

وقتل أربعة علماء على الأقل بين 2010 و2012 فيما قالت طهران إنها عمليات اغتيال تستهدف تخريب جهودها لإنتاج طاقة نووية.

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