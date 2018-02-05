رئيس السودان يهدد بضرب "الفاسدين والمتآمرين"

هسبريس - متابعة

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، بـ "ضرب كل فاسد ومتآمر" وبناء جيش قوي يدافع عن حدود البلاد ويتصدى لجميع الأعداء، مؤكدا أنه ليس مشغولا بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2020.

ويدور جدل في أوساط الحزب الحاكم بشأن تعديل الدستور حتى يتمكن البشير من الترشح لدورة جديدة، حيث حدد الدستور الحالي فترة الرئيس بدورتين.

وقال البشير أمام مؤتمر قوات الدفاع الشعبي التي تقاتل الى جانب الجيش، إن هذه المرحلة هي مرحلة تعدد الكتائب، وتابع "كتائب زيادة الإنتاج وكتائب إلكترونية لمواجهة الحرب النفسية التي تسعى لهزيمة الشعب نفسيا".

وأضاف الرئيس السوداني، الذي يتولى الحكم منذ 1989 "لست مشغولا بانتخابات 2020 لأننا أصحاب منهج وأنا أول من يقف مع من يختاره الشعب"، في إشارة الى مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة.

وأفاد البشير إن الاستهداف على البلاد كان كبيرا وأن "اعداءنا لن يتركوننا بالرغم من أننا هزمناهم بتوجهنا الى الله وتمسكنا به و لأننا تعاهدنا وتبايعنا على المحافظة على البلاد والجهاد في سبيل الله والمحافظة على الوطن"، وزاد "ستظل الراية مرفوعة و لن نركع ولن نسجد إلا لله".

وأضاف الرئيس السوداني أن أساليب الأعداء تتغير كل مرة "تارة بالمحكمة الجنائية الدولية وتارة بالحرب الاقتصادية وذلك لكسر إرادة الشعب"، وأكد "لكن محاولاتهم لن تزيدنا إلا قوة ومنعة"