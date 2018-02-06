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الرئيسية | خارج الحدود | مطار دبي الأكثر ازدحاما بالمسافرين في العالم

مطار دبي الأكثر ازدحاما بالمسافرين في العالم

مطار دبي الأكثر ازدحاما بالمسافرين في العالم
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 09:29

حافظ مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين، في عام 2017، على الرغم من أن نمو حركة الركاب تباطأ إلى أقل وتيرة في تسعة أعوام على الأقل.

وقالت مؤسسة مطارات دبي، في بيان، إن حركة السفر نمت 5.5 بالمئة سنويا إلى 88.2 مليون راكب مقابل 83.6 مليون في العام السابق. وهذه ابطأ وتيرة نمو يسجلها المطار منذ عام 2009 على الأقل. وتوقعت مطارات دبي، قبل عام، أن يصل عدد الركاب إلى 89 مليونا.

وتتوقع مطارات دبي أن تتباطأ نسبة النمو لنحو 2.4 في المئة العام الجاري وأن يصل عدد الركاب إلى 90.3 مليون. بينما الرحلات من وإلى لمطار دبي دولية في معظمها، والمطار هو مركز العمليات لشركة طيران الإمارات، أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط. وتقدم مطار دبي على مطار هيثرو كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين في عام 2014.

وبحسب الموقع الالكتروني لمطار هيثرو، الذي يستقبل رحلات محلية أيضا، زاد عدد الركاب في 2017 بنسبة 3.1 بالمئة إلى 78 مليون راكب. ونما عدد الركاب الروس 28 بالمئة إلى 1.3 مليون والصينيين 19.4 بالمئة إلى 2.2 مليون في 2017.

ويسرت الإمارات شروط الحصول على تأشيرات دخول للمسافرين الروس في 2017 والمواطنين الصينيين في 2016. بينما تظل الهند أكبر سوق إذ استقبل مطار دبي 12.06 مليون راكب منها بزيادة 5.4 بالمئة. وزادت مناولة الشحنات 2.4 بالمئة إلى 2.7 مليون طن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالله الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 10:23
صراحة مطار دبي الدولي جميل و تنطيم زادو جمال والأمن في كول مكان والمسعادة للمعاقين و المعوزين و رجل الأمن لاينضرن إلا المسافرين بي تريقة سلطوية بألا بي ابتسامة وترحيب حت من لديهم تأشيرات دخول إلى إمارات دوبي حت من يختم للجواز سفار يبتسم
في وجهك صراحة لدولة الإمارات ماشاء اللة عليهم
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2 - نقطة الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:01
ا نه الموقع الجغرافي وسط القارات...وتوفر الامارات اللوجستك للمطارت..ويخرج المسافرون في جولة في دبي تمتد يوم حسب الجنسية..والمغاربة متوجهون لتايلاند مرغمون علي البقاء ذاخل المطار
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