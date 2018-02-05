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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط قتلى في صدامات عرقية بالكونغو الديمقراطية

سقوط قتلى في صدامات عرقية بالكونغو الديمقراطية

سقوط قتلى في صدامات عرقية بالكونغو الديمقراطية
هسبريس - متابعة
الاثنين 05 فبراير 2018 - 17:45

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم في مواجهات عرقية في مقاطعة إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لما أكده مسؤول من عرق "هيما" لـ"إفي".

وقال زعيم المنتمين إلى هذا العرق الذي سقط منه كل الضحايا، الحاج إبراهيم روهيجوا باماراكي، إن 12 شخصا أصيبوا بشكل خطير في هجوم نفذه المنتمون لعرق ليندو.

وأشار باماراكي إلى أن مئات المنازل تعرضت للإحراق في عدة بلدات، وأن كمية كبيرة من المواشي وأغراض أخرى قد سرقت.

النزاع القائم بين عرقي ليندو، الذي يعتمد على الزراعة، وهيما الذي يعتمد على الماشية، له أصول قديمة .. وسبق أن أسقط 50 ألف شخص قتلى منذ اندلاعه، وإن كانت حدته قد تراجعت مؤخرا.

وأعلنت السلطات المحلية في هذه المنطقة من الكونغو الديمقراطية حدادا من يومين، وقررت وقف الأنشطة التجارية في المنطقة للتعبير عن حزنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اليوناني الاثنين 05 فبراير 2018 - 18:12
هكذا ستصبح شوارعنا في المستقبل حين يزداد عدد الافارقة و ييتقرون في المغرب مكاين تلي غتدي يخرجعوم و غادي تلقا العالم كلو و حقوق الانسا ضدنا ويلا حاولنا نخرجوهم
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3
2 - طالب الاثنين 05 فبراير 2018 - 18:27
تخلفنا عن أوروبا يظهر أمام الأفارقة أنه تقدم هائل !
الحمدلله الذي عافانا من ما ابتلى به غيرنا..
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3
3 - حلالة 59 الاثنين 05 فبراير 2018 - 20:00
الصراع العرقي القائم في الكونگو ألاديموقراطية مفتعل من قبل ساسة البلاد و العصابات. و يبقى الأبرياء يدفعون الثمن. و كل هذا من أجل السلطة و مناجم الذهب و المجوهرات. إضافة الى دور فرنسا الخبيث في المنطقة
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9
4 - ام ايوب الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:21
ايلا رجعنا بالزمن للوراء عنلقاو جميع الحروب ليدازت والحالية ولعتكون عندها علاقة بالعرق والديانات
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