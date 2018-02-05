قنبلة يدوية تنهي حياة ربان طائرة روسية بسوريا

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن طيار الطائرة الحربية الروسية التي جرى إسقاطها في سورية، نهاية الأسبوع الماضي، انتحر بقنبلة يدوية بدلا من أن يتم أسره.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الطيار الميجور رومان فيليبوف، الذي خرج من الطائرة تحت إطلاق كثيف للنيران في منطقة يسيطر عليها المتمردون، كان محاصرا ودخل في قتال غير متكافئ مع المسلحين.

وجاء في البيان: "لقد فجر نفسه بقنبلة يدوية عندما كانت المسافة بينه وبين المسلحين مترات قليلة. إن وفاته خسارة كبيرة لسلاح الجو الروسي".وأضاف المصدر: "تمنح وزارة الدفاع الروسية رومان فيليبوف لقب بطل الاتحاد الروسي على بسالته وشجاعته".

وكان قد تم إسقاط الطائرة طراز "سو 25"، يوم السبت الماضي، في مدينة إدلب بشمال غرب سورية. وكانت تشن هجمات جوية على أهداف للمعارضة في إطار الدعم العسكري للحكومة السورية، الحليفة لروسيا.