سفير فرنسي يطالب المهاجرين السريين بالعودة لبلدانهم

هسبريس - د.ب.أ

قال سفير فرنسا بتونس، اليوم الاثنين، إن المهاجرين الذين دخلوا فرنسا بشكل غير قانونية يتعين عليهم المغادرة والعودة إلى دولهم.

وصرح السفير أوليفيي بوافر دارفور، في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية في تونس اليوم "أولئك الذين دخلوا فرنسا بطريقة غير شرعية يتعين عليهم العودة إلى دولهم".

ويأتي تصريح السفير في أعقاب الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس الأسبوع الماضي، والتي تعهد خلالها بتقديم المزيد المن الدعم المالي والاقتصادي للديمقراطية الناشئة.

وفي المقابل طالب المسؤولون في تونس، خلال الزيارة، من الرئيس الفرنسي بتيسير تنقل الشباب التونسي إلى فرنسا في شكل برامج تعاون مدروسة.

وقال السفير اليوم "لا نريد أن يعمل الشباب التونسي في فرنسا في ظروف مهمشة".

كما أوضح أن السلطات الفرنسية ستتعامل بشكل أكثر حزم مع المسألة من أجل تنظيم الهجرة ومراقبتها.

وبحسب السفير، فإن طلبات التأشيرة لفرنسا من التونسيين تناهز 190 ألف سنويا، حيث يتم قوبل حوالي 90 بالمئة من الطلبات.

وقال أوليفيي "نتطلع الى تيسير تنقل الأكاديميين والصحافيين وأصحاب المهن الثقافية والفنية".