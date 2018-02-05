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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | سفير فرنسي يطالب المهاجرين السريين بالعودة لبلدانهم

سفير فرنسي يطالب المهاجرين السريين بالعودة لبلدانهم

سفير فرنسي يطالب المهاجرين السريين بالعودة لبلدانهم
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 05 فبراير 2018 - 18:40

قال سفير فرنسا بتونس، اليوم الاثنين، إن المهاجرين الذين دخلوا فرنسا بشكل غير قانونية يتعين عليهم المغادرة والعودة إلى دولهم.

وصرح السفير أوليفيي بوافر دارفور، في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية في تونس اليوم "أولئك الذين دخلوا فرنسا بطريقة غير شرعية يتعين عليهم العودة إلى دولهم".

ويأتي تصريح السفير في أعقاب الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس الأسبوع الماضي، والتي تعهد خلالها بتقديم المزيد المن الدعم المالي والاقتصادي للديمقراطية الناشئة.

وفي المقابل طالب المسؤولون في تونس، خلال الزيارة، من الرئيس الفرنسي بتيسير تنقل الشباب التونسي إلى فرنسا في شكل برامج تعاون مدروسة.

وقال السفير اليوم "لا نريد أن يعمل الشباب التونسي في فرنسا في ظروف مهمشة".

كما أوضح أن السلطات الفرنسية ستتعامل بشكل أكثر حزم مع المسألة من أجل تنظيم الهجرة ومراقبتها.

وبحسب السفير، فإن طلبات التأشيرة لفرنسا من التونسيين تناهز 190 ألف سنويا، حيث يتم قوبل حوالي 90 بالمئة من الطلبات.

وقال أوليفيي "نتطلع الى تيسير تنقل الأكاديميين والصحافيين وأصحاب المهن الثقافية والفنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - harrokki الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:02
Pourquoi les hommes politiques, ceux qui détiennent le pouvoir et les riches marocains incitent et encourage les Marocains à émigrer ???!! Tout simplement pour continuer à profiter et à voler les richesses de ce pays sans partage. Dites non, ne quittez pas votre pays revendiquez votre part le Maroc appartient à tous les marocains revendiquez votre part ne soyez pas lâche
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16
2 - PureMinded الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:05
كارطونة في باريس افضل من فيلا في جرادة او الحسيمة آسي ماكرون، الحياة هي الكرامة.
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16
3 - amin الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:12
المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم التي تستقبل المهاجرين نتمنى من المغرب اتباع باقي دول العالم وارسال المهاجرين الى بلدانهم الاصلية في اطار ما يسمى الترحيل الانساني وعلى الامم المتحدة فرض سياسة تنظيم النسل بالدول المصدرة للهجرة كي لا نرى هته الاعداد الهائلة من المهاجرين الي ولد شي ولد يتحمل مسؤوليتو
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40
4 - الا المغرب الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:15
كل الدول تحاول وقف الهمجرة الا بلادنا المذلولة التي يسمح للمهاجر بالتعدي على المواطنين بل وصلت لدرة جرائم قتل و اغتصاب
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45
5 - Ouzine Adel الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:33
Les clandestins africains sont malheureux en Europe,non seulement ils sont traquées par la police mais aussi ils affrontent une vague de racisme indescriptible partout ou ils se trouvent...
Néanmoins on ne risque de les vendre comme esclaves dans ces pays européens comme c'etait malheureusement le cas en Libye ou des milices criminelles les vendaient aux enchères.
L'Afrique y compris son Maghreb,ses clandestins par dizaines de milliers ne cessent d 'affluer vers une Europe qui n'en veut pas.
Dommage pour les pays africains et maghrébins qui n 'arrivent pas a nourrir ses enfants qu' elle laisse errer sauvagement dans les océans a la recherche du paradis inexistant.
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0
6 - أم فدوى الاثنين 05 فبراير 2018 - 20:06
السيد ما قال حتى عيب....إﻻ كانوا المهاجرين مصدر إزعاج للساكنة الأصلية فالأفضل ان يعودوا إلى أوطانهم...
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24
7 - Abou majd الاثنين 05 فبراير 2018 - 20:14
قانون السرية يطبق فقط على مواطني دول الجنوب الفقراء اما الفرنسيون فيصولون ويحولون ويجلبون بخليهم ورجلهم ويشاركون مواطني الجنوب في اموالهم واولادهم ولا حسيب أو رقيب كيفما كانت احوالهم المادية والمعنوية وصحتهم النفسية والعقلية ولو ان اروبيا قيل له عد الى بلدك لاقام هذا السفير الدنيا ولم يقعدها ولتحركت معه جمعيات حقوق الإنسان والامم المتحدة ولاخذت في حق البلد المعني الاجراءات اللازمة ولعومل بالمثل
كفى من الانانية والعنصرية ولتعلموا اننا نعرف ان سبب رفاهكم مواردنا ومقدراتنا التي هربت ولا زالت تهرب والحصار التي تصربونه علينا علميا واقتصاديا وسياسيا لتحافظوا على الوضع الحالي الظالم
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15
8 - الهاشمي الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:03
دمرتم شعوب العالم بعد الحربين وجعلتم الدول الضعيفة أكثر ضعفا بعتم الأسلحة وصنعتم حروبا ونصبتم أنظمة ديكتاتورية لترعى مصالحكم و أغرقتموهم بالديون إستنزفتم خيراتهم دمرت أرضهم بنفياتكم النووية كل ذالك لينعم مواطنيكم بالآمن والغذاء و الرفاهية والديموقراطية المزعومة كل ذالك على حساب من تريد أن يرحلوا الآن إلى بلدانهم، عليكم تحمل مسؤولية سياساتكم ومكركم الخبيث.
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14
9 - Mohammed الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:28
L ambassadeur sait plus sur quelle pied danser. D un côté Il délivre des visa D une durée de 4ans et puis il demande Au personne qui on souffert d'avoir le visa De rentrer chez eux c est une visaqui vaut la carte de séjours les personne qui rentre. Si tôt arriver cherche à se marier seul moyen pour rester définitivement et comme ila un visa c est plus simple à faire Les démarche.
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3
10 - al3aradass الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:20
سيغادر جميع المهاجرين إلى بلدانهم حالما تغادرون بلدانهم
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