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كُتّاب وآراء
سفير فرنسي يطالب المهاجرين السريين بالعودة لبلدانهم
قال سفير فرنسا بتونس، اليوم الاثنين، إن المهاجرين الذين دخلوا فرنسا بشكل غير قانونية يتعين عليهم المغادرة والعودة إلى دولهم.
وصرح السفير أوليفيي بوافر دارفور، في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية في تونس اليوم "أولئك الذين دخلوا فرنسا بطريقة غير شرعية يتعين عليهم العودة إلى دولهم".
ويأتي تصريح السفير في أعقاب الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس الأسبوع الماضي، والتي تعهد خلالها بتقديم المزيد المن الدعم المالي والاقتصادي للديمقراطية الناشئة.
وفي المقابل طالب المسؤولون في تونس، خلال الزيارة، من الرئيس الفرنسي بتيسير تنقل الشباب التونسي إلى فرنسا في شكل برامج تعاون مدروسة.
وقال السفير اليوم "لا نريد أن يعمل الشباب التونسي في فرنسا في ظروف مهمشة".
كما أوضح أن السلطات الفرنسية ستتعامل بشكل أكثر حزم مع المسألة من أجل تنظيم الهجرة ومراقبتها.
وبحسب السفير، فإن طلبات التأشيرة لفرنسا من التونسيين تناهز 190 ألف سنويا، حيث يتم قوبل حوالي 90 بالمئة من الطلبات.
وقال أوليفيي "نتطلع الى تيسير تنقل الأكاديميين والصحافيين وأصحاب المهن الثقافية والفنية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
Néanmoins on ne risque de les vendre comme esclaves dans ces pays européens comme c'etait malheureusement le cas en Libye ou des milices criminelles les vendaient aux enchères.
L'Afrique y compris son Maghreb,ses clandestins par dizaines de milliers ne cessent d 'affluer vers une Europe qui n'en veut pas.
Dommage pour les pays africains et maghrébins qui n 'arrivent pas a nourrir ses enfants qu' elle laisse errer sauvagement dans les océans a la recherche du paradis inexistant.
كفى من الانانية والعنصرية ولتعلموا اننا نعرف ان سبب رفاهكم مواردنا ومقدراتنا التي هربت ولا زالت تهرب والحصار التي تصربونه علينا علميا واقتصاديا وسياسيا لتحافظوا على الوضع الحالي الظالم