24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1912:4615:3918:0519:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. شح الموارد البشرية والمالية يعمق آلام مرضى "الدياليز" في وزان (5.00)

  2. قافلة طبية تستهدف فئات هشة بالقصر الكبير (5.00)

  3. ثقل القيمة والعُري الوجودي (5.00)

  4. المغربي التويزي ينال ثقة المدرب بيب غوارديولا (5.00)

  5. شهب اصطناعية تحتفي بتتويج المحليين بـ"الشان" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشورى السعودي يطالب بوكالة للرياضة النسائية

الشورى السعودي يطالب بوكالة للرياضة النسائية

الشورى السعودي يطالب بوكالة للرياضة النسائية
هسبريس - متابعة
الاثنين 05 فبراير 2018 - 20:32

طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة.

وطالب المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، الهيئة العامة للرياضة السعودية بالعمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية؛ بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلًا لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.

وشدد المجلس على ضرورة تضمين الهيئة تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء، والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير.

وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة، أيضًا، بالإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، مشددًا على ضرورة مراعاة التوازن والتنوع في فعاليتها بين مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.

وأشار المجلس إلى قراره السابق القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في بداية غشت 2016 على تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان آل سعود على وظيفة (وكيل الرئيس للقسم النسائي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

يذكر أن ريما صاحبة المركز رقم 31 في قائمة مجلة فوربس لأقوى السيدات بالوطن العربي لعام 2014، كما اختيرت من قبل مجلة فاست كومباني الأمريكية، لتتصدر قائمة الشخصيات الأكثر ابتكارًا لعام 2014، وذلك لمناداتها بتمكين المرأة السعودية داخل سوق العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عين تبكي عليك يا وطني الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:00
السعودية تهوي الى المستنقع الحرية والتفتح المزعوم يوما بعد يوم ، فبدل التفتح في الصناعات والريادة الاقتصادية والعسكرية في المنطقة وتكون منتجة وليست مستهلكة 100٠\٠100 نجد العكس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - حلالة 59 الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:10
بطبيعة الحال إنها سياسة قمعية و يظننون أنهم ذوي مرجعية دينية. النبي عليه الصلاة و السلام كان يسند كثيرا من الامور للنساء أي كان يساويهن بالرجال. حتى في المهام الرجالية كالقتال مثل خولة بنت الازور المقاتلة. إضافة إلى حديثه (ص) علموا أبناءكم الرماية و السباحة و ركوب الخيل. يعني أبناءكم ذكورا و إناثا. و هذا يتيح للمرأة لعب الرياضة : الماية رياضة _السباحة رياضة و كذلك الفروسية. و بالتالي يقر شورى السعودية في 2018 بلعب كرة اليد للنساء. مثل هؤلاء الفقهاء و ليس علماء هم من عطلوا آلة التقدم الاسلامية بالتحكم من طرف البلاط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.