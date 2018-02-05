ترامب يحذر من تجاهل تهديدات جدار المكسيك

هسبريس - متابعة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين في الكونغرس، من تجاهل تهديداته الخاصة بكون تمويل الجدار الحدودي (الفاصل مع المكسيك) شرطا لإعادة العمل ببرنامج حماية المهاجرين الصغار "داكا" أو "الحالمين".

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، "أي صفقة حول برنامج داكا لا تضمن الأمن الحدودي القوي، والحاجة الماسة إلى جدار، بمثابة تضييع للوقت".

وأضاف الرئيس الأمريكي، مذكراً الديمقراطيين، "5 مارس يقترب سريعا، ويبدو أن الديمقراطيين لا يعبأون لأمر داكا والتوصل إلى اتفاق".

ورفض نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي مقترح إدراج الجدار الحدودي في المفاوضات حول وضع المهاجرين الشباب، والذي ينحدر معظمهم من المكسيك ودول أمريكية لاتينية أخرى.

غيّر أن ترامب منح الكونغرس مهلة حتى 5 مارس المقبل للتوصل إلى صفقة تضمن استمرار العمل بالبرنامج المعني بتوفير الحماية للمهاجرين الصغار، القادمين إلى الولايات المتحددة بطرق غير قانونية، في سن الطفولة ويعرفون إعلاميا باسم "الحالمين".

وفي شتنبر الماضي، أصدر ترامب قرارًا يلغي بموجبه برنامج "داكا"، بعد أن أصدره سلفه باراك أوباما، في 15 يونيو 2012، وسمح بموجبه، بشكل مشروط، لـ800 ألفًا من المهاجرين الصغار، بالبقاء والعمل والانخراط في النظام التعليمي والجيش.