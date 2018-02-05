نصف فرنسا في حالة تأهب ترقبا لعاصفة ثلجية

هسبريس - متابعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الإثنين، رفع حالة التأهب في نصف مناطق البلاد، تحسبًا لحدوث أي مخاطر إثر نشوب عاصفة ثلجية.

وقالت الهيئة في بيان، نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن "حالة التأهب تشمل 45 إقليمًا (من أصل 96)، يمتدوا في المنطقة الفاصلة بين الساحل الأطلنطي والحدود الألمانية، والمنطقة الفاصلة بين العاصمة باريس وحتى جنوبي فرنسا".

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالحد من تحركاتهم، تزامنًا مع إبقاء مستوى التحذير واليقظة من احتمالية فيضان نهر "السين" عند الدرجة الثانية البرتقالية (يتضمن 3 مستويات).

ونهاية يناير المنصرم، أجلت السلطات الفرنسية، نحو 1500 شخص من منازلهم في منطقة باريس، خشية فيضان في نهر "السين"، مع ارتفاع منسوب مياهه إلى مستوى يقترب من 6 أمتار.