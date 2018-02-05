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كُتّاب وآراء
نصف فرنسا في حالة تأهب ترقبا لعاصفة ثلجية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الإثنين، رفع حالة التأهب في نصف مناطق البلاد، تحسبًا لحدوث أي مخاطر إثر نشوب عاصفة ثلجية.
وقالت الهيئة في بيان، نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن "حالة التأهب تشمل 45 إقليمًا (من أصل 96)، يمتدوا في المنطقة الفاصلة بين الساحل الأطلنطي والحدود الألمانية، والمنطقة الفاصلة بين العاصمة باريس وحتى جنوبي فرنسا".
وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالحد من تحركاتهم، تزامنًا مع إبقاء مستوى التحذير واليقظة من احتمالية فيضان نهر "السين" عند الدرجة الثانية البرتقالية (يتضمن 3 مستويات).
ونهاية يناير المنصرم، أجلت السلطات الفرنسية، نحو 1500 شخص من منازلهم في منطقة باريس، خشية فيضان في نهر "السين"، مع ارتفاع منسوب مياهه إلى مستوى يقترب من 6 أمتار.
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تعليقات الزوّار (3)
في الانتخابات يأتينا أناس غرباء مبتسمين ظريفين، لم نشاهدهم من قبل، يقولون لنا : صوتوا على رمز الثعلب. فعلا راكم تما
نحن عفويون بريئون، نهتف بمناسبة أو غير مناسبة، عاش لمليك.
نرددها ونتطلع لغد أفضل، بتفاؤل وأمل، لكن هل يكفي الأمل؟
الله يجبر الحال وصافي
هل هذا إجتهاد أم ظعف في المستوى الفكري لصاحبه ؟ كلما كان الموظوع والنقد أو النقاش في نفس المظمون كان أحسن وشكرا فكري الخاص وشكرا