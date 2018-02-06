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الرئيسية | خارج الحدود | بوتين يتقدم "مستقلا" إلى انتخابات الرئاسة بروسيا

بوتين يتقدم "مستقلا" إلى انتخابات الرئاسة بروسيا

بوتين يتقدم "مستقلا" إلى انتخابات الرئاسة بروسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:17

تم قيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 مارس المقبل، والتي يسعى فيها بوتين لرئاسة الكرملين لولاية رابعة، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

واختار بوتين، الذي سيفوز وفقا لاستطلاعات الرأي بأغلبية ساحقة، أن يخوض الانتخابات المقبلة كمرشح مستقل، لذا كان لزاما عليه أن يقدم 300 ألف توقيع على الأقل من مواطنين روس يدعمون ترشّحه.

وحظي هذا القرار بتأييد الحزبين الحاكمين؛ روسيا المتحدة وروسيا العادلة، اللذين يدعمان إعادة انتخاب الرئيس الروسي بوتين.

لجنة الانتخابات المركزية قبلت أوراق ترشيح بافل جرودينين، عن الحزب الشيوعي الروسي، وفلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي القومي المتطرف في روسيا.

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