24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:18
|12:46
|15:40
|18:06
|19:23
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- العمل بـ"الكونطرا" في الجماعات الترابية .. ترقب شديد للتدابير الحكومية
- السلفية والحداثة.. بين الثقة في الفكر وقداسة اللحظة التاريخية
- الملك: الصحافي الراحل باهي مثال للوطنية الصادقة
- "للقراء رأي" على هسبريس: جدل مجانية التعليم
- سكتة لقلب لا وجود له
حقوقيون يرفضون تموقع البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان (5.00)
الصبار يعد بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة بالآلية الوطنية للوقاية (5.00)
متحف اتصالات المغرب يحتفي بالرقاص والتلغرام وثورة التكنولوجيا (5.00)
مصدر حكومي يضع شروط المغرب لمفاوضات مباشرة مع البوليساريو (5.00)
جرادة تكسح الثلوج بمسيرة حاشدة .. و"حق الله" يستقبل العثماني (5.00)
- ربابنة "لارام" يطالبون برفع أجورهم إلى 285 مليونا للفرد الواحد - (220)
- تطبيق يكشف "تهافت" مغربيات على زواج المسيار من سعوديين - (75)
- مصدر حكومي يضع شروط المغرب لمفاوضات مباشرة مع البوليساريو - (73)
- أخنوش يدعو إلى رقمنة تخلق فرص شغل بالمملكة - (53)
- في سابقة من نوعها .. اكتشاف آلاف الكواكب خارج "درب التبانة" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوتين يتقدم "مستقلا" إلى انتخابات الرئاسة بروسيا
تم قيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 مارس المقبل، والتي يسعى فيها بوتين لرئاسة الكرملين لولاية رابعة، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية.
واختار بوتين، الذي سيفوز وفقا لاستطلاعات الرأي بأغلبية ساحقة، أن يخوض الانتخابات المقبلة كمرشح مستقل، لذا كان لزاما عليه أن يقدم 300 ألف توقيع على الأقل من مواطنين روس يدعمون ترشّحه.
وحظي هذا القرار بتأييد الحزبين الحاكمين؛ روسيا المتحدة وروسيا العادلة، اللذين يدعمان إعادة انتخاب الرئيس الروسي بوتين.
لجنة الانتخابات المركزية قبلت أوراق ترشيح بافل جرودينين، عن الحزب الشيوعي الروسي، وفلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي القومي المتطرف في روسيا.