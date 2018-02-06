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كُتّاب وآراء
صلاح عبد السلام يرفض المثول أمام قضاء بلجيكا
قالت محكمة بلجيكية إن صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي الباقي على قيد الحياة من منفذي هجمات نونبر 2015 في باريس، قرر عدم حضور اليوم الثاني من محاكمته في بروكسل يوم الخميس من هذا الأسبوع.
ويرفض عبد السلام، المتهم بمحاولة قتل رجال شرطة في اشتباك بالأسلحة النارية مع ضباط في بروكسل قبل ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه في مارس 2016، الرد على الأسئلة في أول أيام محاكمته مطلع الأسبوع الجاري.
وتقول الشرطة إن عبد السلام فر من باريس في الليلة التي قتل فيها مهاجمون، من بينهم أخوه الأكبر، 130 شخصا في نونبر 2015.
وأجرت الشرطة ما كانت تعتقد أنه سيكون تفتيشا روتينيا مرتبطا بهجمات باريس لمنزل في منطقة فورست في بروكسل، شهر مارس 2016. وأُصيب أربعة ضباط وقُتل مسلح واحد.
وأبلغ المتهم سفيان عياري، المقدم باعتباره "شريك صلاح"، المحكمة أنه وعبد السلام كانا في المنزل في ذلك الوقت، وفرا من موقع الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
"Il m’est apparu important de vous informer que monsieur Salah Abdeslam a informé le tribunal qu’il ne souhaitait pas comparaître à l’audience de ce jeudi 8 février", à savoir, lundu au palais de justice de Bruxelles,de 100 à 200 hélicoptères mobilisés.200 agents des unités d’élite à l’intérieur du tribunal.les entrées ont été équipées de plots en béton.400 journalistes accrédités pour couvrir procès.consignes de sécurité inhabituelles .