صلاح عبد السلام يرفض المثول أمام قضاء بلجيكا

هسبريس - رويترز

قالت محكمة بلجيكية إن صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي الباقي على قيد الحياة من منفذي هجمات نونبر 2015 في باريس، قرر عدم حضور اليوم الثاني من محاكمته في بروكسل يوم الخميس من هذا الأسبوع.

ويرفض عبد السلام، المتهم بمحاولة قتل رجال شرطة في اشتباك بالأسلحة النارية مع ضباط في بروكسل قبل ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه في مارس 2016، الرد على الأسئلة في أول أيام محاكمته مطلع الأسبوع الجاري.

وتقول الشرطة إن عبد السلام فر من باريس في الليلة التي قتل فيها مهاجمون، من بينهم أخوه الأكبر، 130 شخصا في نونبر 2015.

وأجرت الشرطة ما كانت تعتقد أنه سيكون تفتيشا روتينيا مرتبطا بهجمات باريس لمنزل في منطقة فورست في بروكسل، شهر مارس 2016. وأُصيب أربعة ضباط وقُتل مسلح واحد.

وأبلغ المتهم سفيان عياري، المقدم باعتباره "شريك صلاح"، المحكمة أنه وعبد السلام كانا في المنزل في ذلك الوقت، وفرا من موقع الحادث.