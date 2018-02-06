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الرئيسية | خارج الحدود | صلاح عبد السلام يرفض المثول أمام قضاء بلجيكا

صلاح عبد السلام يرفض المثول أمام قضاء بلجيكا

صلاح عبد السلام يرفض المثول أمام قضاء بلجيكا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 21:15

قالت محكمة بلجيكية إن صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي الباقي على قيد الحياة من منفذي هجمات نونبر 2015 في باريس، قرر عدم حضور اليوم الثاني من محاكمته في بروكسل يوم الخميس من هذا الأسبوع.

ويرفض عبد السلام، المتهم بمحاولة قتل رجال شرطة في اشتباك بالأسلحة النارية مع ضباط في بروكسل قبل ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه في مارس 2016، الرد على الأسئلة في أول أيام محاكمته مطلع الأسبوع الجاري.

وتقول الشرطة إن عبد السلام فر من باريس في الليلة التي قتل فيها مهاجمون، من بينهم أخوه الأكبر، 130 شخصا في نونبر 2015.

وأجرت الشرطة ما كانت تعتقد أنه سيكون تفتيشا روتينيا مرتبطا بهجمات باريس لمنزل في منطقة فورست في بروكسل، شهر مارس 2016. وأُصيب أربعة ضباط وقُتل مسلح واحد.

وأبلغ المتهم سفيان عياري، المقدم باعتباره "شريك صلاح"، المحكمة أنه وعبد السلام كانا في المنزل في ذلك الوقت، وفرا من موقع الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - moha o'trente الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 21:47
Soyons honnêtes est-ce qu'on est sur que ce jeune à vraiment commis ce crime ??On se base sur ce que les européens nous donnent comme infos mais est ce qu'on peut leur faire confiance??Les meilleurs d'entre eux ce sont des voleurs " Sarkozy à détourné de l'argent,sa compagne payé par kadafi qu'il a liquidé rapidement,Giscard et les diamants de boukassa,Chirac et le détournement de l'argent de là marie de Paris ...désolé je prétend un peu d'honnêteté qui m'empêche de leur faire confiance donc je suis à 50/50 peut être qu'il est criminel peut être victime d'un coup monté des services secrets
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2 - mellouk الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:00
dans un communiqué le président du tribunal de première instance de Bruxelles en Belgique Luc henbart a indiqué :
"Il m’est apparu important de vous informer que monsieur Salah Abdeslam a informé le tribunal qu’il ne souhaitait pas comparaître à l’audience de ce jeudi 8 février", à savoir, lundu au palais de justice de Bruxelles,de 100 à 200 hélicoptères mobilisés.200 agents des unités d’élite à l’intérieur du tribunal.les entrées ont été équipées de plots en béton.400 journalistes accrédités pour couvrir procès.consignes de sécurité inhabituelles .
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