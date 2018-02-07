الدانمرك تقترح حظر" البرقع" واللحية الوهمية

هسبريس - د.ب.أ

اقترحت الدنمارك فرض حظر كامل على ارتداء النقاب أو البرقع الذي يغطي كامل الجسم والوجه كله مع وجود شبكة على العينين والأنف بالاضافة إلى أقنعة التزلج التي تغطي الوجه فى الأماكن العامة فيما إطلق عليه اسم "حظر البرقع".

وقال وزير العدل سورين بيب بولسن "بقاء الوجه مخفيا عند الاجتماع مع آخرين فى الأماكن العامة، يتنافى مع قيم المجتمع الدنماركى أو احترام المجتمع".

ويشمل الحظر الحجاب الكامل المغطي للوجه مثل النقاب وأقنعة الوجه واللحية الزائفة، ولكن ليس الأقنعة الواقية.

وقال بيان وزارة العدل إن الشرطة والمحاكم ستقيمان ما اذا كانت الملابس قد انتهكت الحظر أم لا.

وقد يتعرض المخالف للمرة الاولى لغرامة قدرها ألف كرونة دنماركية (165 دولارا).

وأضافت الوزارة أنه حال تكرار المخالفة، ستكون الغرامة أكبر، وفي المخالفة الرابعة وما بعدها من مخالفات ستصل الغرامة إلى 10 آلاف كرونة.