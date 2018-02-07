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الرئيسية | خارج الحدود | الدانمرك تقترح حظر" البرقع" واللحية الوهمية

الدانمرك تقترح حظر" البرقع" واللحية الوهمية

الدانمرك تقترح حظر" البرقع" واللحية الوهمية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 04:49

اقترحت الدنمارك فرض حظر كامل على ارتداء النقاب أو البرقع الذي يغطي كامل الجسم والوجه كله مع وجود شبكة على العينين والأنف بالاضافة إلى أقنعة التزلج التي تغطي الوجه فى الأماكن العامة فيما إطلق عليه اسم "حظر البرقع".

وقال وزير العدل سورين بيب بولسن "بقاء الوجه مخفيا عند الاجتماع مع آخرين فى الأماكن العامة، يتنافى مع قيم المجتمع الدنماركى أو احترام المجتمع".

ويشمل الحظر الحجاب الكامل المغطي للوجه مثل النقاب وأقنعة الوجه واللحية الزائفة، ولكن ليس الأقنعة الواقية.

وقال بيان وزارة العدل إن الشرطة والمحاكم ستقيمان ما اذا كانت الملابس قد انتهكت الحظر أم لا.

وقد يتعرض المخالف للمرة الاولى لغرامة قدرها ألف كرونة دنماركية (165 دولارا).

وأضافت الوزارة أنه حال تكرار المخالفة، ستكون الغرامة أكبر، وفي المخالفة الرابعة وما بعدها من مخالفات ستصل الغرامة إلى 10 آلاف كرونة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - كامل الأربعاء 07 فبراير 2018 - 06:30
أين هي إذن حرية المعتقدات ؟ و الحريات الشخصية ؟ و حقوق الانسان في ارتدائه ما يريد من الألبسة ؟؟؟
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2 - ملاحظ الأربعاء 07 فبراير 2018 - 07:37
اتمنى من المغرب أن يحضر ارتداء الميني جيب والشورط القصير .الذي يتنافى مع وأخلاق المغاربة الاصيلين وأتمنى أن يحضر على الألمان الأوروبيين البيكيني الذي يتنافى مع القيم التي تربينا عليها .يجب عليهم حتى هما يحتارمونا.
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