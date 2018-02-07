الحرب في أفغانستان تكلف واشنطن 45 مليار دولار

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن تكلفة الحرب في أفغانستان ستبلغ نحو 45 مليار دولار خلال عام 2018.

وطرح مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، راندال شرايفر، هذه التقديرات في جلسة استماع أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ.

ومن إجمالي هذه المقدرات ستوجه نحو خمسة مليارات إلى قوات الأمن الأفغانية، وما يقرب من 13 مليارا إلى القوات الأمريكية، والجزء الأكبر سيكون من نصيب أنشطة "الدعم اللوجيستي".

الولايات المتحدة الأمريكية بدأت هذه الحرب منذ 16 عاما ونصف العام ،ولا يوجد موعد محدد لخروجها من أفغانستان.

وتنشر السلطات الأمريكية أكثر من 14 ألف جندي في أفغانستان حاليا، وهو ما يمثل ضعف العدد الذي ورثه الرئيس دونالد ترامب من سابقه باراك أوباما، لكنه لا يزال بعيدا للغاية عن 100 ألف عنصر تم نشرهم في البلد الآسيوي بين 2010 و2012.