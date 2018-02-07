متاجرون بالبشر يحتجزون مهاجرين جددا في ليبيا

هسبريس - رويترز

قال مسؤول بإحدى السفارات في طرابلس إن مجموعة من مهربي البشر أعادوا نحو 20 شخصا إلى الشاطئ بعد غرق قاربهم، قبالة ساحل ليبيا الأسبوع الماضي، واحتجزوهم في موقع غير معلوم.

ومن بين المجموعة ثمانية باكستانيين، اتصل أحدهم بالمسؤولين وأبلغهم بأن المهربين يحتجزونه في غرفة مغلقة، مع ناجين آخرين.

كانت تقارير أشارت، في السابق، إلى نجاة ثلاثة فقط من بين أكثر من 90 شخصا كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة بلدة زوارة في غرب ليبيا. وتم انتشال جثث 12 باكستانيا لقوا حتفهم في الحادث، ونُقلت إلى مشرحة في طرابلس بانتظار إعادتها إلى إسلام أباد.

وقال المسؤول بالسفارة، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن معظم الضحايا من مدينة جوجرات بشمال باكستان. وأضاف أن 32 باكستانيا، في المجمل، يعتقد أنهم كانوا على القارب .. ولم يعرف، حتى الآن، عدد من لقوا حتفهم.