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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الباكستانية تحذر من الترويج لـ"عيد الحب"

السلطات الباكستانية تحذر من الترويج لـ"عيد الحب"

السلطات الباكستانية تحذر من الترويج لـ"عيد الحب"
هسبريس - رويترز
الجمعة 09 فبراير 2018 - 02:20

حظرت باكستان أي أحداث تروج لعيد الحب أو التغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث للسنة الثانية على التوالي بعد أن قضت محكمة بأن احتفالات عيد الحب لا تتماشى مع تعاليم الإسلام.

وأصدرت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان تحذيرا لمحطات التلفزيون والإذاعة من بث أي أحداث تتعلق بعيد الحب.

وقالت الهيئة "لن يقام أي حدث على المستوى الرسمي أو في أي مكان عام".

وفرضت محكمة إسلام اباد العليا الحظر العام الماضي بعد دعوى من مواطن قال إن الاحتفالات مستوردة من الغرب و"تتنافى مع تعاليم الإسلام".

ويمثل الشبان دون 30 عاما أكثر من 60 في المئة من سكان البلد ذي الأغلبية المسلمة وتبنت المؤسسات التجارية في السنوات الأخيرة تقاليد عيد الحب المليئة بالقلوب والورود والشوكولاتة.

لكن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 208 ملايين شهد أيضا نشاطا سياسيا كبيرا من جانب جماعات متشددة الأمر الذي أثار رد فعل عنيفا ضد هذه الاحتفالات التي يصفها البعض بأنها غير أخلاقية.

ونظمت أحزاب سياسية دينية مثل جماعة علماء الإسلام المرتبطة بحركة طالبان في السنوات الأخيرة تجمعات للتنديد باحتفالات عيد الحب التي تقام يوم 14 فبراير .

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحسين الجمعة 09 فبراير 2018 - 05:07
يقول التبي صلى الله عليه وسلم محذرا امته بعدم الانصياع الى الاهواء .. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ودراعا بدارع حتى لو دخلو جحر ضب لدخلتموه. قالو اليهود والنصارى قال فمن؟
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2 - mustapha الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:08
الحمد لله على نعمة الاسلام الله ارحمنا بفضلك وكرمك هذه هي الصورة الحقيقة للاسلام اشمن عيد الحب الرجوع الى الله هذا حرام اصلا نتبع ما امرنا به نبينا محمد ص وننهى عما حذرنا منه حبيبنا محمد ص.
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