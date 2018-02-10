24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1412:4715:4318:1019:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الاستماع إلى 26 شخصا في قضية "جريمة لاكريم" (5.00)

  2. هكذا يفتك "القاتل الصامت" بالحياة .. غاز وتسمم فغيبوبة ثم وفاة (5.00)

  3. رفيقي .. التعصيب في الإرث (5.00)

  4. الجمال والنظافة تريحان أرواح الموتى بالمقبرة الإسلامية في مرتيل (5.00)

  5. علماء ينتجون "بويضات بشرية" مكتملة النمو (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بن فليس: الجزائر تعيش "مأزقا" سياسيا شاملا

بن فليس: الجزائر تعيش "مأزقا" سياسيا شاملا

بن فليس: الجزائر تعيش "مأزقا" سياسيا شاملا
هسبريس - و.م.ع
السبت 10 فبراير 2018 - 13:40

قال علي بن فليس، رئيس حزب (طلائع الحريات)، إن الجزائر تعيش، لسوء الحظ، مأزقا سياسيا شاملا، بالتزامن مع أزمة سياسية حادة ووضع اجتماعي قابل للانفجار.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، عن بن فليس قوله، خلال المؤتمر الخامس لحزب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) إن "الفراغ في أعلى هرم السلطة، الذي ما يزال مستمرا، وجد ترجمته في تفجر مركز القرار الوطني إلى عدة دوائر، إلى الحد الذي لا يعرف فيه أي أحد من يحكم في بلادنا. والهدف الوحيد الذي يوحد هذه الدوائر، هي هذه النزعة، التي لا حدود لها، لإدامة النظام السياسي القائم".

ولاحظ بن فليس، في كلمته، أن "قوى غير دستورية تسللت إلى أركان النظام وتتدخل بكل ثقلها في قرارات الحكومة"، موضحا أن هذه الدوائر تتصادم في ما بينها، اليوم، من أجل التموقع في أفق الاستحقاق الرئاسي، وتعرض الأمن الوطني للخطر.

ورأى أن الجزائريين يساورهم الإحساس بأنهم في حالة ل"تدبير الشؤون الجارية"، في انتظار الاستحقاق الانتخابي، معلالا ذلك بأن تفكك المؤسسات باد للعيان في القرارات والقرارات المضادة، والإعادة إلى جادة الصوب التي يصعب التحقق من مصدرها وغياب الانسجام الحكومي.

وأضاف أن انهيار أسعار النفط، قبل حوالي أربع سنوات، كشف عن الهشاشة القصوى للاقتصاد الجزائري، "الذي يرتكز على منظومة الريع والزبونية"، ملاحظا بأنه خلال فترة الرخاء المالي، وفي تناقض صارخ، تفاقمت تبعية الاقتصاد بشكل كبير، في حين أن الحكومات التي كانت تتوفر على موارد ضخمة، كان بإمكانها مباشرة إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد والتقليص من تبعيته للمحروقات.

وأعرب رئيس حزب (طلائع الحريات) عن استنكاره لفشل جميع الحكومات المتعاقبة، لأنه أما غياب الشرعية والإرادة السياسية، لم تكن للنظام القائم الشجاعة لمباشرة إصلاحات ضرورية والبحث عن الاعتمادات المالية حيث توجد.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الجبهة الاجتماعية تعيش حالة غليان، وأن تصاعد التوترات الاجتماعية كان متوقعا، لأنه كان نتاج التدابير الارتجالية التي اتخذتها الحكومة والتي تتحمل ثقلها الطبقات الشعبية، وهي التدابير التي أدت إلى ارتفاع مذهل في تكاليف معيشة الجزائريين وتسببت في تدهورها.

وقال إن "خطورة الوضع، تتطلب من المعارضة الوطنية أن تعيد التحامها، من خلال تبني نهج مشترك متضافر لجلب السلطة القائمة نحو الخوض في حوار جاد، مسؤول وصريح، لإخراج بلدنا من الانسداد الشامل الذي هو فيه، ولتجنيبه معاناة وأخطار متفاقمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدالكريم بوشيخي السبت 10 فبراير 2018 - 14:21
هذا الكلام الذي قاله علي بنفليس عن طبيعة النظام في الجزائر و شغور منصب رئيس الجمهورية منذ 2013 ليس بالجديد و هو معروف عند المتتبعين لاحوال ذالك البلد الغريب الذي يعيش حالة غير طبيعية لم يشهد العالم مثيلا لها على مر العصور رئيس شبه محنط و مع ذالك يحتفلون به و يقدمون له التكريم في المجلس الشعبي الوطني و في وزارة الداخلية و التكريم عن ماذا و لماذا يضعون له صورة كبيرة ثم يزيحون عنها قطعة الثوب المغطاة بها و تبدا التصفيقات في مشهد غريب و كاننا في زمن عبادة الاوثان في العصور الجاهلية فهناك اطراف مستفيدة من هذه الوضعية و تريد لبوتفليقة ان يبقى رئيسا حتى و ان كان في قبره و اصبحت عظامه رميم جماعة لا هم لها سوى مصالحها الشخصية و اليذهب الشعب الى الجحيم لا يهمها ان كان رئيسها محنطا بل ما يهمها هو استمرار الحالة على ما هي عليه خوفا من قدوم نظام جديد من رحم الشعب يستطيع ان يحاسبها على جرائمها في حق الشعب الجزائري الشقيق كجريمة اهدار 800 مليار دولار على تفاهة الشعب الصحراوي الخرافي او قتل ربع مليون مواطن اعزل من طرف جيش الكابرانات خلال الحرب الاهلية بعد اجهاض المسلسل الديمقراطي و عودة دكتاتوريتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - Citoyenne السبت 10 فبراير 2018 - 14:48
Nous aimons le peuple algérien frère.qui est malheureusement sous la botte des généraux dictateurs.C'est la même chose dans tous les pays arabes..Si l'algérie voulait...............i
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - جزائري السبت 10 فبراير 2018 - 14:50
الى المسمى عبد الكريم بوشيخي
و ما دخلك انت رئيسنا محنط او راقد
نحن نعتز برئيسنا بوتفليقة اما التشفي و الغل و الحقد. فهذا ليس من شيمنا
اقول لك حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - yacef السبت 10 فبراير 2018 - 15:03
يا البوشيخي السيد بن فليس سياسي سبق له تقلد عدة مناصب في الحكومة كوزير ثم رءيس حكومة 2000-2003 حاليا معارض و هاذ دوره ان ينتقد من يتقلد الحكم في بلد يتمتع فيه الكل بحرية التعبير، و عن الوثنية، راك غالط في المكان، في الجزاءر لا اله الا الله و لا نعبد سيوه، و راك غالط في الشعب الذي يعيش الجحيم، على من تكذب يا اخي؟ شكرا هيسبرس،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.