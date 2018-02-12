حماس تتعهد لمصر بإحكام السيطرة على الحدود

هسبريس - متابعة

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن حركة حماس تعهدت لمصر بإحكام إغلاق الحدود بين قطاع غزة وسيناء، بالتزامن مع العمليات التي ينفذها الجيش المصري في سيناء.

وقالت المصادر إن قيادات حماس "تعهدت بالاستنفار على الحدود الغربية للقطاع مع سيناء، وإحكام إغلاقها"، مضيفة أن مسؤولين مصريين ناقشوا مع وفد حماس، الموجود في القاهرة حاليا، "تأمين الحدود من جهة غزة، لقطع الطريق على تسلل إرهابيين إلى القطاع فراراً من القصف المُركز، أو تلقي الجماعات المتطرفة في سيناء أي دعم من غزة".

وكان وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بدأ محادثات في القاهرة لتعزيز العلاقات بين مصر والحركة والحيلولة دون انفجار الأوضاع في غزة، كما تطرق إلى البحث في الملفات التي تعيق التقدم في المصالحة الفلسطينية، وعُلم أن القاهرة أطلعت السلطة الفلسطينية على مجريات المحادثات.

ونفت مصادر فلسطينية مطلعة في القاهرة حضور وفد من حركة فتح المحادثات حتى الآن. وأكدت أن تطورات المحادثات الجارية مع حماس حالياً يمكن أن تؤدي إلى لحاق وفد فتح بها في أي وقت. وشددت على التنسيق الكامل مع القاهرة في هذا الشأن.