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كُتّاب وآراء
المخابرات الأمريكية تنفي تعرض جواسيس لاحتيال روسي
نفت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي أيه) أن يكون شخصا روسيا غامضا قد احتال على جواسيس أمريكيين وحصل منهم على مبلغ 100 ألف دولار نظير تقديم معلومات حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما أوردته صحيفة (نيويورك تايمز).
وقال متحدث من وكالة الاستخبارات الأمريكية إن "قصة الخيال العلمي التي تقول إن 'سي أي إيه' تعرض للنصب بمبلغ 100 ألف دولار كاذبة بالتأكيد"، مشيرا إلى أن من تعرض للاحتيال هما صحفيا (نيويورك تايمز) مات روزنبرج، و(ذا إنترسيبت) جيمس رايزن، اللذان نشرا هذه القصة.
وفي مقالها، أكدت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلا عن مصادر أمريكية واتصالات روسية أن الرجل الذي احتال على الجواسيس الأمريكيين، هو مواطن روسي، لم يتم الكشف عن هويته، ومعروف لدى المخابرات الروسية ومجموعات قرصنة على الإنترنت.
وبحسب الصحيفة، عرض هذا الشخص على المخابرات الأمريكية أسلحة سيبرانية لاختراق النظم المعلوماتية لوكالة الأمن القومي (المسؤولة عن حماية الرئيس الأمريكي) ومعلومات واعدة حول ترامب.
وأضاف المصدر أن هذه المفاوضات حدثت العام الماضي وانتهت بعد أن سلم الشخص الروسي معلومات ومواد تبين في النهاية أنها ليست ذات قيمة أو مزيفة.