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كُتّاب وآراء
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تحطم طائرة روسية على متنها 71 شخصا
الأحد 11 فبراير 2018 - 13:20
تحطمت طائرة ركاب روسية اليوم الأحد بعد إقلاعها من مطار بموسكو وعلى متنها 71 شخصا.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية القول إن الطائرة من طراز "أن-148"، تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، تحطمت في منطقة مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو.
وكانت أجهزة الطوارئ الروسية قد قالت في وقت سابق إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك.
وأوضح المصدر أنه كان على متن الطائرة 71 راكبا من بينهم طاقم مؤلف من ستة أشخاص .
وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان تحطم الطائرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبدالله الأحد 11 فبراير 2018 - 13:42
دابا ما كاين غير الحسابات او اي عنده المخابرات قرية هو لي غادي يحطم الطائرات الأكثر .
الخرب الباردة غاذي يمشي ضحيتها مسكين غير المدني لي ما داير والو اما الحسابات ديال الدول العظمى ما عندها سوق المهم وهو طيحتي ليا طيارة غادي نطيح ليك جوج .
او شكون هو الدجاجة الذهبية لي تا يقاتلو عليها وهي الدول العربية مسكينة خيراتها وأراضيها دارت خبلة في العالم او المسوولين ديالنا تا يشوفو او ساكتين او لي هدر اي شنقوه في العيد الكبير.
الخرب الباردة غاذي يمشي ضحيتها مسكين غير المدني لي ما داير والو اما الحسابات ديال الدول العظمى ما عندها سوق المهم وهو طيحتي ليا طيارة غادي نطيح ليك جوج .
او شكون هو الدجاجة الذهبية لي تا يقاتلو عليها وهي الدول العربية مسكينة خيراتها وأراضيها دارت خبلة في العالم او المسوولين ديالنا تا يشوفو او ساكتين او لي هدر اي شنقوه في العيد الكبير.
2 - الحاج محمد الأحد 11 فبراير 2018 - 13:43
إنا لله وإنا لله راجعون
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته مع الصدقين والانبياء والشهداء الابرار
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته مع الصدقين والانبياء والشهداء الابرار
تعليق غير لائق
-31
3 - Abousarah الأحد 11 فبراير 2018 - 14:01
Le prix à l'appui des syriens qui ont abattu un avion militaire hier...bravo numéro 1 bien vu.
4 - Noureddine الأحد 11 فبراير 2018 - 14:21
انا لله وانا اليه راجعون اللّٰهم انا نسالك اللطف فيما جرت به المقادير.اللّٰهم ان كان منهم مسلم او طفل صغير اللّٰهم ارحمهم وادخلهم جنتك.وما بقي فاانت اعلم بهم،ان تعذبهم فانهم عبادك وان ترحمهم فانك غفور رحيم.
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